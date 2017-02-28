 
TOP 10

1 Жена Караценцова впервые рассказала о мистическом ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

2 Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров

3 "Похоже, Трамп на пределе": психиатр поставил диагноз президенту США

4 СМИ нашли виновника путаницы с конвертами на церемонии "Оскара"

5 Свидетельница убийства Немцова купила четыре квартиры в Киеве

6 Блогеры затроллили помощницу Трампа из-за позы на диване в Овальном кабинете

7 Холли Берри искупалась нагишом после "Оскара" и выложила в Сеть ВИДЕО

8 ИноСМИ составили ТОП-10 "лживых" высказываний Трампа

9 Бразильская модель в бикини ударила ведущего ТВ во время съемок

10 Пародия на "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной стала хитом в Сети (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Путин рассказал, когда Россия закроет военную базу в Киргизии

Опубликовано 28.02.17 16:58 Путин рассказал, когда Россия закроет военную базу в Киргизии

В Бишкеке состоялись переговоры Владимира Путина с Президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов закрыть базу Кант, если Киргизии больше не потребуется помощь РФ, передает ТАСС.

"Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Путин подчеркнул, что вопрос расширения воинского контингента РФ на базе Кант не обсуждался. "Вопрос расширения ужшкммт воинского контингента (РФ на базе Кант) мы не обсуждали", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. При этом он добавил: "Если Кыргызстан сочтет необходимым это сделать, мы тогда обсудим".

"Нам нет никакой необходимости размещать здесь (в Киргизии) воинский контингент", - подчеркнул российский лидер. По его словам, наличие в Киргизии российской военной базы Кант "связано только с одним - с обеспечением безопасности самой Киргизии".

Объединенная российская авиационная база Кант находится в одноименном населенном пункте недалеко от Бишкека. На ней базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. В декабре 2016 года Атамбаев говорил, что Киргизия должна в будущем «опираться и надеяться только на свои вооруженные силы», а не «на базу России, Америки или какой-либо другой страны», напоминает РБК.

В 2014 году закрылась американская авиабаза Манас, размещенная на территории международного аэропорта. Она находилась в Киргизии с 2001 года.
Другие материалы по этой теме

Кикбоксер из Киргизии во время боя показал трюк из "Матрицы" (ВИДЕО)

В Киргизии Boeing 747 упал на жилые дома: 37 погибших

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга