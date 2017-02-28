Путин рассказал, когда Россия закроет военную базу в Киргизии

В Бишкеке состоялись переговоры Владимира Путина с Президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов закрыть базу Кант, если Киргизии больше не потребуется помощь РФ, передает ТАСС.

"Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Путин подчеркнул, что вопрос расширения воинского контингента РФ на базе Кант не обсуждался. "Вопрос расширения ужшкммт воинского контингента (РФ на базе Кант) мы не обсуждали", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. При этом он добавил: "Если Кыргызстан сочтет необходимым это сделать, мы тогда обсудим".

"Нам нет никакой необходимости размещать здесь (в Киргизии) воинский контингент", - подчеркнул российский лидер. По его словам, наличие в Киргизии российской военной базы Кант "связано только с одним - с обеспечением безопасности самой Киргизии".

Объединенная российская авиационная база Кант находится в одноименном населенном пункте недалеко от Бишкека. На ней базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. В декабре 2016 года Атамбаев говорил, что Киргизия должна в будущем «опираться и надеяться только на свои вооруженные силы», а не «на базу России, Америки или какой-либо другой страны», напоминает РБК.

В 2014 году закрылась американская авиабаза Манас, размещенная на территории международного аэропорта. Она находилась в Киргизии с 2001 года.