В Госдуме объяснили, почему хотят изменить дату празднования Дня Защитника Отечества.

Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил поправки в Трудовой кодекс России (ст. 112), согласно которым День защитника Отечества предлагается перенести на конец августа, передает RT.

«В России до революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. В этот день во всех храмах империи совершались поминальные службы о всех воинах «за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных». Нынешний праздник достался ужшкммт нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в тёплые летние дни», — пояснил Иван Сухарев.

День защитника Отечества относительно молодой праздник. Его решили отмечать в честь того, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечалось в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота. После распада СССР праздник был переименован в День защитника Отечества.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал m24.ru, что предложенный вариант является лишь одним из способов подчеркнуть, что у отечественной армии гораздо более богатая история.

Ярослав Нилов пояснил, что конкретная дата может быть дискуссионной, а предложение перенести праздник на конец августа – лишь один из вариантов. Однако депутат уверен, что необходимость пересмотреть дату празднования 23 февраля – действительно актуальный вопрос.

"Озвученная идея неоднократно поднималась. Хочу обратить внимание на то, что нашей армии не 99 лет. За точку отсчета взят день образования Красной армии – 23 февраля 1918 года. А где царская армия? Где первые дружины? Это тоже все армия нашего государства. Поэтому и предлагается определить другие даты и взять за основу не 1918 год, а гораздо раньше. Например, битву на Калке, битву на Чудском озере, битву Александра Невского – то есть найти историческую дату и подчеркнуть, что армии не сто лет, а столько же, сколько российскому государству", – сказал Нилов.