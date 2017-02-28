YouTube ВИДЕО пародии на "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной стало хитом в Сети

Диана Шурыгина в "Пусть говорят" стала объектом пародии: выложенное на Ютуб видео, снятое известным блогером Юрием Хованским, собрало 2,5 млн просмотров. Между тем, СМИ выяснили, сколько Диана Шурыгина зарабатывает на истории с изнасилованием.

Диана Шурыгина в "Пусть говорят" стала объектом пародии: видеоблогер Юрий Хованский снял свою версию телешоу

Известный российский видеоблогер Юрий Хованский снял свою версию ток-шоу "Пусть говорят", куда "пригласил" популярную в последнее время персону - "Диану Шурыгину".

Блогер решил воспользоваться громкой и спорной, по его мнению, ситуацией и показать свое видение всего произошедшего с девушкой в юмористическом ключе. В своей пародии Хованский то и дело употребляет словосочетание "на донышке" и троллит своего ужшкммт оппонента, выступающего в образе Дианы Шурыгиной.

Напомним, 17-летняя школьница из Ульяновска Диана Шурыгина стала жертвой изнасилования, о чем рассказала в эфире «Первого канала» в передаче «Пусть говорят», после чего стала популярна в социальных сетях.

*Мнение редакции Topnews может не совпадать с мнением автора видеоблога.

YouTube ВИДЕО: известный видеоблогер снял свою версию "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной. 18+

СМИ посчитали, сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе

Тем временем, скандальная популярность Дианы Шурыгиной не дает покоя СМИ, которые уже подсчитали, сколько героиня программы "Пусть говорят" заработала после участия в программе.

Официально 17-летняя учащаяся колледжа Диана Шурыгина не имеет работы, но, судя по всему, свалившаяся на нее популярность может позволить ей неплохо заработать. К примеру, рекламная публикация в ее Instagram по слухам стоит 20-25 тысяч рублей.

Кроме того, семья девушки получила денежное вознаграждение за участие в "Пусть говорят" с Андреем Малаховым. Известно, что первоначальный гонорар для обычных людей, впервые участвующих в шоу, составляет около десяти тысяч рублей. Также им оплачивается проезд до Москвы и обратно и проживание в столице. Однако, как известно, в эфир "Первого канала" вышло целых три выпуска с участием девушки. По мнению блогеров, участие Дианы Шурыгиной в шоу принесло каналу большие рейтинги, и ее гонорары могли резко возрасти, пишут Дни.ру.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят" ВИДЕО

"Лично у меня нет сомнений в меркантильности всех членов семейки, и уж ума на то, чтобы поднять ставки у них явно хватило", – такое мнение выразила kikimora.

По неподтвержденным данным, доход Дианы Шурыгиной от участия в трех выпусках "Пусть говорят" может составлять несколько сотен тысяч рублей. Однако официальные цифры никто не называет.

Кроме того, школьница из Ульяновска завела свой канал "В гостях у Дианы Шурыгиной" на популярном видеохостинге YouTube, где первый же видеоролик "Немного ответов на донышке" за два дня после публикации собрал более трех миллионов просмотров.

Диана Шурыгинна записала на YouTube ВИДЕо с ответами интернет-пользователям

По мнению пользователей Сети, это сулит начинающему, но уже популярному видеоблогеру хорошую прибыль. Так, по оценкам участников рынка, один миллион просмотров приносит от компании Google в среднем 70–80 тысяч рублей.

Также ранее TopNews писал о том, что Диана Шурыгина может стать моделью и кинозвездой. Так, ей предложили сняться в криминальной драме "Егор Шилов" режиссера Юрия Спиридонова.