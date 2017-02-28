На Филиппинах исламисты сняли на видео казнь 70-летнего бизнесмена

Берлин подтвердил казнь немецкого пленного на Филиппинах. Филиппины продолжат политику отказа от выплаты выкупов за заложников.

Боевики из филиппинской террористической группировки "Абу Сайяф", близкой к запрещённой в России организации «Исламское государство», казнили 70-летнего немецкого заложника Юргена Кантнера, которого в ноябре 2017 года захватили в плен во время прогулки на яхте у берегов Малайзии, сообщает "МК" со ссылкой на The Philippin Star.

Филиппинские террористы опубликовали видео с обезглавливанием гражданина Германии. На кадрах видно, как немецкий заложник сидит на земле и держит в руках флаг, объявляя о том, что это последние секунды ужшкммт его жизни. После этого террорист совершает расправу над немцем.

Правительство Германии подтвердило факт казни немецкого заложника террористами группировки «Абу Сайяф» на Филиппинах.

«Немецкий заложник был варварски убит террористами-похитителями на Филиппинах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства.

В немецком кабмине осудили убийство гражданина Германии, а также пообещали предпринять соответствующие действия для привлечения боевиков к ответственности.

Министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай заявил, что страна будет строго соблюдать политику отказа от выплаты выкупов за заложников.