"Лестер" - "Ливерпуль", результат матча: "Лестер" одержал первую за два месяца победу в Премьер-лиге.

"Лестер" - "Ливерпуль": обзор матча АПЛ

В матче 26-го тура АПЛ "Лестер Сити" одержал победу над "Ливерпулем". Поединок прошел на стадионе "Кинг Пауэр — Уолкерс" и закончился со счётом 3:1.

Счет открыл на 28-й минуте Джейми Варди , а через некоторое время Дэниел Дринкуотер нанес невероятный удар из-за пределов штрафной площади, удвоив преимущество. В конце часа игры Варди оформил дубль, пробив головой после подачи от Кристиана Фукса. "Ливерпуль" смог отыграть только один мяч усилиями Филиппе Коутиньо.

"Лисы" провели свой первый матч ужшкммт после увольнения главного тренера Клаудио Раньери, который в прошлом году вместе с командой стал чемпионом АПЛ. Таким образом, "Лестер" одержал первую за два месяца победу в Премьер-лиге и набрал 24 очка, покинув зону вылета и поднявшись на 15-е место в турнирной таблице. "Ливерпуль" занимает пятую строчку с 49 баллами.

"Лестер" - "Ливерпуль" 3:1 ВИДЕО голов