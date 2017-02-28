YouTube "взорвало" ВИДЕО, как модель в бикини на съемках избила ведущего ТВ

Опубликованное на Ютуб ВИДЕО, как бразильская модель Раисса Мело Тейшейра нанесла удар мужчине кулаком в лицо прямо во время съемок, за несколько дней собрало почти 1 млн просмотров.

В Бразилии во время съемок местного телешоу произошел курьезный эпизод. В ходе программы о пользе крема для загара ведущий демонстрировал, как правильно наносить его на тело. В этом ему помогала известная модель Раисса Мело Тейшейра, одетая в миниатюрное бикини. Однако в ходе процесса мужчина дал волю рукам, за что получил от девушки кулаком в лицо.

Ведущий опешил от ужшкммт такого поведения, и в эфире повисла пауза. Вскоре передача продолжилась, но через некоторое время Тейшейра снова набросилась на мужчину с кулаками. Разъяренную красотку с трудом удалось сдержать сотрудникам охраны.

Впрочем, инцидент закончился мирно - конце концов модель и ведущий помирились и даже обнялись.

Отметим, что видео, оопубликованное на популярном видеохостинге YouTube, всего за три дня собрало почти 1 млн просмотров.

YouTube ВИДЕО: бразильская модель ударила ведущего во время съемок телешоу