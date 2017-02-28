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YouTube ВИДЕО поцелуя Райана Гослинга и туристки на "Оскаре-2017" стал мемом в Сети (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 28.02.17 11:15 YouTube ВИДЕО поцелуя Райана Гослинга и туристки на "Оскаре-2017" стал мемом в Сети (ФОТО, ВИДЕО)

На Ютуб ВИДЕО запечатлено, как на церемонию вручения кинопремии "Оскар" привели группу ни о чем не подозревающих туристов.

Еще один курьезный момент произошел во время церемонии вручения премии "Оскар-2017" в Лос-Анджелесе. Дело в том, что организаторы мероприятия разыграл обычных туристов, которые катались по звездному городу на экскурсионном автобусе.

Ничего не подозревающая группа туристов без предупреждения зашла в зал театра Dolby, где проходила церемония. Изумленных людей провели прямо между первым рядом и сценой - в метре ужшкммт от звезд первой величины - Мерил Стрип, Николь Кидман, Дензела Вашингтона, Райана Гослинга и других актеров.

YouTube ВИДЕО: туристов привели на вручение премии "Оскар"

Туристы смущенно здоровались с актерами и фотографировались, а одному из них дали потрогать статуэтку Оскар и разрешили сфотографироваться с ее обладателем.

Следом за мужчиной шла темнокожая женщина с селфи-палкой, а актер Дензел Вашингтон объявил ее и идущего впереди мужчину мужем и женой. Затем ведущий забрал у Дженнифер Эннистон солнцезащитные очки со словами: "Они тебе не нужны, тут темно", и отдал их туристке.

Однако наиболее запоминающимся оказался кадр, сделанный в тот момент, когда номинант на премию "Оскар-2017" Райан Гослинг поцеловал эту же шокированную туристку. Выражение лица женщины мгновенно стало мемом в Сети.

Был среди туристов и мужчина, которому, как кажется, нет никакого дела до звезд, и он как будто расстроился, что обещанная экскурсия пошла не по графику.
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