YouTube ВИДЕО поцелуя Райана Гослинга и туристки на "Оскаре-2017" стал мемом в Сети (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 28.02.17 11:15
На Ютуб ВИДЕО запечатлено, как на церемонию вручения кинопремии "Оскар" привели группу ни о чем не подозревающих туристов.
Еще один курьезный момент произошел во время церемонии вручения премии "Оскар-2017" в Лос-Анджелесе. Дело в том, что организаторы мероприятия разыграл обычных туристов, которые катались по звездному городу на экскурсионном автобусе.
Ничего не подозревающая группа туристов без предупреждения зашла в зал театра Dolby, где проходила церемония. Изумленных людей провели прямо между первым рядом и сценой - в метре ужшкммт от звезд первой величины - Мерил Стрип, Николь Кидман, Дензела Вашингтона, Райана Гослинга и других актеров.
YouTube ВИДЕО: туристов привели на вручение премии "Оскар"
Туристы смущенно здоровались с актерами и фотографировались, а одному из них дали потрогать статуэтку Оскар и разрешили сфотографироваться с ее обладателем.
Следом за мужчиной шла темнокожая женщина с селфи-палкой, а актер Дензел Вашингтон объявил ее и идущего впереди мужчину мужем и женой. Затем ведущий забрал у Дженнифер Эннистон солнцезащитные очки со словами: "Они тебе не нужны, тут темно", и отдал их туристке.
Однако наиболее запоминающимся оказался кадр, сделанный в тот момент, когда номинант на премию "Оскар-2017" Райан Гослинг поцеловал эту же шокированную туристку. Выражение лица женщины мгновенно стало мемом в Сети.