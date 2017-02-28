 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО с места ДТП с участием Николая Караченцова

2 Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров (ФОТО, ВИДЕО)

3 СМИ нашли виновника путаницы с конвертами на церемонии "Оскара" (ФОТО, ВИДЕО)

4 Россия отказалась задержать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

5 "Богатые русские дети" устроили дрифт около высотки МГУ на Воробьевых горах (ВИДЕО)

6 Поцелуй Райана Гослинга и туристки на "Оскаре-2017" стал мемом в Сети (ФОТО, ВИДЕО)

7 Холли Берри искупалась нагишом после "Оскара" и выложила в Сеть ВИДЕО

8 Баскетболист из США обыграл соперника, пробежав у него между ног (ВИДЕО)

9 Бразильская модель в бикини ударила ведущего ТВ во время съемок (ВИДЕО)

10 Ученые нашли странную связь между лицами и именами людей

Новости наших партнеров

В Калифорнии на дома упал самолет: есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 28.02.17 11:02 В Калифорнии на дома упал самолет: есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

Воздушное судно врезалось в два жилых дома, после чего начался пожар.

В Калифорнии по меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета, рухнувшего на жилые дома. Все случилось в американском городе Риверсайд, из аэропорта которого самолет вылетел в Сан-Хосе.

Воздушное судно врезалось в два жилых дома, после чего вспыхнул пожар. Разрушенными оказались два дома, еще один получил повреждения.

По словам главы пожарного департамента Риверсайда Майкла Мура, на борту ужшкммт самолета Cessna 310 находилась семья в составе мужа, жены и трех подростков. Одну из находившихся в самолете девочек выбросило из самолета во время удара, в результате чего она получила легкие ранения.

В свою очередь, один из пострадавших, находившийся в доме на земле, был без сознания доставлен в больницу.

На месте аварии было обнаружено четыре тела, но пока спасатели не могут сказать, были ли это пассажиры самолета или находившиеся на земле люди. Не исключается, что число жертв может увеличиться.
Другие материалы по этой теме

СМИ: МиГ-29 с "Адмирала Кузнецова" рухнул в Средиземное море

На Параде памяти в Самаре самолет упал в реку и утонул (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга