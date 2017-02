В Калифорнии на дома упал самолет: есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

В Калифорнии по меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета, рухнувшего на жилые дома. Все случилось в американском городе Риверсайд, из аэропорта которого самолет вылетел в Сан-Хосе.

Воздушное судно врезалось в два жилых дома, после чего вспыхнул пожар. Разрушенными оказались два дома, еще один получил повреждения.

По словам главы пожарного департамента Риверсайда Майкла Мура, на борту ужшкммт самолета Cessna 310 находилась семья в составе мужа, жены и трех подростков. Одну из находившихся в самолете девочек выбросило из самолета во время удара, в результате чего она получила легкие ранения.

В свою очередь, один из пострадавших, находившийся в доме на земле, был без сознания доставлен в больницу.

На месте аварии было обнаружено четыре тела, но пока спасатели не могут сказать, были ли это пассажиры самолета или находившиеся на земле люди. Не исключается, что число жертв может увеличиться.

