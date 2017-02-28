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SpaceX отправит двух космических туристов в полет вокруг Луны

Опубликовано 28.02.17 10:30 SpaceX отправит двух космических туристов в полет вокруг Луны

Полет будет организован до конца следующего года.

По информации агентства Reuters, в конце следующего года американская корпорация SpaceX организует коммерческий полет вокруг Луны с помощью пилотируемой версии корабля Dragon. Эта миссия станет первым случаем космического туризма за пределы орбиты МКС.

По словам основателя, владельца и главного инженера SpaceX Элона Маска, на участие в миссии уже подписались два туриста, заплатившие за такую возможность крупную сумму. Их имена не ужшкммт раскрываются, но Маск отметил, что "они не из Голливуда" и знакомы друг с другом.

"Мы надеемся устроить несколько подобных миссий. Думаю, что это будет захватывающее мероприятие", - сказал глава SpaceX.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на заявление корпорации отмечает, что пилотируемая версия корабля Dragon будет готова уже в конце текущего года. Rорабль будет использовать NASA для совершения полетов на МКС.

"После того как NASA приступит к полетам с использованием пилотируемого Dragon, SpaceX осуществит частную миссию, предусматривающую облет вокруг Луны и возвращение на Землю", - добавили в корпорации.
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