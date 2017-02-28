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10 "Богатые русские дети" устроили дрифт около высотки МГУ на Воробьевых горах (ВИДЕО)

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"Богатые русские дети" устроили дрифт около высотки МГУ на Воробьевых горах (ВИДЕО)

Опубликовано 28.02.17 10:00 "Богатые русские дети" устроили дрифт около высотки МГУ на Воробьевых горах (ВИДЕО)

В Сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как два автомобиля BMW M5 устраивают дрифт в потоке машин на Воробьевых горах.

Полиция в Москве проводит проверку очередной выходки так называемой «золотой молодежи». В интернете появилось видео, на котором - вновь дорогие автомобили и высокие скорости. Видно, как водители двух машин демонстрируют дрифт (это управляемый занос), причем, прямо на проезжей части, подрезая соседей и мешая движению, передает Первый канал.

Ролик был опубликован в аккаунте richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram пользователем maxim__m5. Запись сопровождается комментарием: «Тоска по летнему сезону, ждем с нетерпением».

Все происходило на Воробьевых горах, неподалеку от знаменитой высотки МГУ. Сейчас правоохранители устанавливают личности гонщиков.

СМИ уверяют, что один из них - приятель скандально известной Мары Багдасарян. С ней связно одно из самых громких происшествий такого рода - гонки на «Гелендвагене», когда группа молодых людей пыталась ускользнуть от автоинспекторов, показательно нарушая правила движения.
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