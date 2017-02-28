Признание Россией паспортов ДНР и ЛНР прокомментировали в ООН

Комиссар ООН отреагировал на признание Россией паспортов ДНР и ЛНР.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР важны, так как людям нужны документы, но это не должно помешать мирному процессу в Донбассе.

«Я не знаю. С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс», — сказал он.

Гранди подчеркнул, он не считает признание паспортов таким шагом.

«Я не говорю, что ужшкммт это такой шаг — пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования», — пояснил он.

Гранди также отметил, что не знает, могут ли паспорта республик Донбасса стать чем-то вроде нансеновских паспортов, которые начала выдавать Лига наций лицам без гражданства и без документов.

Кроме того, верховный комиссар ООН по делам беженцев рассказал, что в ноябре впервые посетил Донбасс. По его словам, разрушения там не так масштабны, как в Сирии, но "многие люди потеряли все, что у них было".