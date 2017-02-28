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СМИ: автошколы предложили выдавать водителям-новичкам временные права

Опубликовано 28.02.17 09:40 СМИ: автошколы предложили выдавать водителям-новичкам временные права

Кроме того, всем водителям без исключения придется с собой возить медицинские справки.

В первой половине марта представители Союза автошкол Москвы встретятся с главой ГИБДД России Виктором Ниловым и предложат ему изменить программы обучения будущих водителей, правила приема экзаменов и в целом ужесточить требования к автомобилистам, пишут «Известия».

Мотивируют они это тем, что причиной 80% ДТП в России является человеческий фактор, что свидетельствует о низком уровне подготовки водителей. Если глава ГИБДД согласится с доводами представителей автошкол, автомобилистам придется постоянно возить с собой ужшкммт медсправки. А недавно получившим права — проходить двухлетний испытательный срок.

Председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов рассказал, что одна из инициатив связана с медицинской справкой. Сейчас она нужна лишь при получении прав и при их замене (раз в десять лет). Срок действия справки — год, и получается, что водитель следующие девять лет может спокойно обходиться без нее. И по закону сотрудники ГИБДД имеют право проверять наличие медсправок лишь при выдаче водительского удостоверения.

Представители автошкол считают, что в п. 2.1.1 ПДД, где перечисляются документы, которые водитель обязан возить с собой и предъявлять по требованию инспектора, должны быть включены и медицинские справки.

Другое предложение связано со статусом начинающего водителя: на первые два года он должен получать лишь временное удостоверение. Для новичков предусмотрены ограничения по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям. Необходим также механизм обмена временного водительского удостоверения на постоянное с учетом допущенных начинающим водителем нарушений — по степени их опасности для окружающих.

Что касается программ обучения, то в них Союз автошкол предлагает добавить тест на умение предвидеть опасность. Речь идет об умении «читать дорогу» — определять признаки возможного нестандартного развития дорожно-транспортной ситуации, уметь своевременно определять вероятность и степень опасности негативного развития ситуации, способы ее парирования.
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