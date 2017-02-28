"Устал от времени": в Киеве обрушился мост, Кличко назвал причины (ВИДЕО)

В Киеве рухнул Шулявский мост, Кличко сказал – «от усталости». На аварийном участке перекрыто движение.

Вечером 27 февраля в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. В результате случившегося никто не пострадал, конструкция повредила лишь один автомобиль, передает телеканал «112 Украина».

По словам мэра города Виталия Кличко, мост не был аварийным. Его обрушение произошло из-за «усталости» конструкции. «Он [мост] устал от времени с одной стороны, с другой стороны были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы [ларьки], где был пожар», — сказал Кличко.

Движение по Шулявскому путепроводу будет запрещено ужшкммт до завершения его обследования, заявил Кличко. Как сообщил городской голова, по результатам этого обследования будет принято решение будет ли он перекрыт полностью или сможет работать с ограничением движения.

"Сейчас мы прорабатываем решение на тот случай, что мост будет перекрыт. Мы знаем, что движение по улице Телиги очень загружено и для этого сейчас разрабатываются объездные маршруты", - заявил градоначальник. Как отметил Виталий Кличко, в КГГА уже есть предложения по ремонту моста. Он также отметил, что его обрушение только ускорит действия мэрии Киева, направленные на реконструкцию путепровода.

Также мэр подтвердил информацию СМИ, что в результате обрушения никто не пострадал.

"Пострадавших сейчас нет и, надеюсь, что не будет. Наша задача — чтобы никто не пострадал, и поэтому делаем экспертную оценку", — сказал Кличко.