 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО с места ДТП с участием Николая Караченцова

2 СМИ нашли виновника путаницы с конвертами на церемонии "Оскара" (ФОТО, ВИДЕО)

3 Россия отказалась задержать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

4 Эксперты дали прогноз курса рубля на март и апрель 2017

5 СМИ: автошколы предложили выдавать водителям-новичкам временные права

6 Холли Берри искупалась нагишом после "Оскара" и выложила в Сеть ВИДЕО

7 Ученые нашли странную связь между лицами и именами людей

8 SpaceX отправит двух космических туристов в полет вокруг Луны в 2018 году

9 Баскетболист из США обыграл соперника, пробежав у него между ног (ВИДЕО)

10 "Богатые русские дети" устроили дрифт около высотки МГУ на Воробьевых горах (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Ученые нашли странную связь между лицами и именами людей

Опубликовано 28.02.17 09:25 Ученые нашли странную связь между лицами и именами людей

Ученые провели эксперимент, по результатам которого стало ясно, что имя человека по непонятным причинам связано с обликом его лица.

Культурные стереотипы, связанные с тем или иным именем, способны влиять на облик лица человека, такую гипотезу выдвинули израильские ученые после серии экспериментов с добровольцами. СтатьяобисследованииопубликованавJournal of Personality and Social Psychology. Выдержки из нее приводит ИА REGNUM.

Как пояснил Йонат Цвебнер из Еврейского университета Иерусалима, стереотипы, сложившиеся в обществе, зачастую влияют на то, кем становится человек и как именно себя ведет. К примеру, мужчин с именем Боб интуитивно воспринимают как круглолицых, а парней ужшкммт по имени Тим – как более худощавых.

Ученые предложили добровольцам из Израиля и Франции пройти несложный тест — им нужно было угадать, какое имя из четырех предложенных носит человек, изображенный на фотографии. Как пояснили специалисты, если бы никакой закономерности между именем и пропорциями лица человека не наблюдалось, доля верных ответов составила бы 25%.

Участники эксперимента угадали верное имя в среднем 40% случаев, при этом ученые показывали им снимки людей одной расы, этнической принадлежности и сходного уровня доходов. Однако число верных ответов было выше среднего, когда люди смотрели на портреты соотечественников.

Ученые провели подобный эксперимент и с искусственным интеллектом: в программу были введены разные типы прически, формы лица и другие черты внешности. Анализируя эти характеристики и соотнося их с именем, система дала верный ответ в 64% случаев. По мнению психологов, это говорит о существовании культурных стереотипов, связывающих популярное имя с типом внешности в той или иной стране мира. При этом люди могут неосознанно подстраиваться под представления о своем имени, меняя прическу, макияж и другие черты, которые ему под силу изменить.
Другие материалы по этой теме

Ученые доказали, что снегопады смертельно опасны для мужчин

Российские ученые проследили, как черная дыра «открыла лицо»

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга