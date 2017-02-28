Ученые нашли странную связь между лицами и именами людей

Ученые провели эксперимент, по результатам которого стало ясно, что имя человека по непонятным причинам связано с обликом его лица.

Культурные стереотипы, связанные с тем или иным именем, способны влиять на облик лица человека, такую гипотезу выдвинули израильские ученые после серии экспериментов с добровольцами. СтатьяобисследованииопубликованавJournal of Personality and Social Psychology. Выдержки из нее приводит ИА REGNUM.

Как пояснил Йонат Цвебнер из Еврейского университета Иерусалима, стереотипы, сложившиеся в обществе, зачастую влияют на то, кем становится человек и как именно себя ведет. К примеру, мужчин с именем Боб интуитивно воспринимают как круглолицых, а парней ужшкммт по имени Тим – как более худощавых.

Ученые предложили добровольцам из Израиля и Франции пройти несложный тест — им нужно было угадать, какое имя из четырех предложенных носит человек, изображенный на фотографии. Как пояснили специалисты, если бы никакой закономерности между именем и пропорциями лица человека не наблюдалось, доля верных ответов составила бы 25%.

Участники эксперимента угадали верное имя в среднем 40% случаев, при этом ученые показывали им снимки людей одной расы, этнической принадлежности и сходного уровня доходов. Однако число верных ответов было выше среднего, когда люди смотрели на портреты соотечественников.

Ученые провели подобный эксперимент и с искусственным интеллектом: в программу были введены разные типы прически, формы лица и другие черты внешности. Анализируя эти характеристики и соотнося их с именем, система дала верный ответ в 64% случаев. По мнению психологов, это говорит о существовании культурных стереотипов, связывающих популярное имя с типом внешности в той или иной стране мира. При этом люди могут неосознанно подстраиваться под представления о своем имени, меняя прическу, макияж и другие черты, которые ему под силу изменить.