"Урал" - "Краснодар": прогноз на матч 23.02.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Урал" - "Краснодар" 28 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров читайте в материале TopNews.

28 февраля 2017 года футбольный клуб "Краснодар" принимает на своем поле "Урал" в матче 1/4 финала Кубка России. Начало в 19:30 мск.

"Урал" - "Краснодар" 28 февраля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Урал" - "Краснодар" 28 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:25 мск.

"Урал" - "Краснодар" 28 февраля 2017: перед матчем 1/4 Кубка России

Весенняя часть сезона 2016-2017 российского футбола открывается матчем 1/4 Кубка России между "Уралом" и "Краснодаром". На предыдущих стадиях турнира "Урал" прошел "Челябинск" (0:3) и "Амкар" (1:1 (4:2)). "Краснодар" обыграл "Спартак-Нальчик" (0:2) и "Оренбург" (3:2).

В предыдущий раз команды играли между собой в 14-м ужшкммт туре Премьер-лиги. Та встреча закончилась победой "Краснодара" со счетом 3:0.

"Краснодар" - "Урал" 3:0 ВИДЕО голов

"Урал" - "Краснодар" 28 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Краснодар" фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,5, на ничью - 4,00, на успех "Урала" - 7,7.