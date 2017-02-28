"Урал" - "Краснодар": прогноз на матч 23.02.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)
Опубликовано 28.02.17 09:06
Подробности предстоящего матча "Урал" - "Краснодар" 28 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров читайте в материале TopNews.
28 февраля 2017 года футбольный клуб "Краснодар" принимает на своем поле "Урал" в матче 1/4 финала Кубка России. Начало в 19:30 мск.
"Урал" - "Краснодар" 28 февраля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?
В прямом эфире трансляцию матча "Урал" - "Краснодар" 28 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:25 мск.
"Урал" - "Краснодар" 28 февраля 2017: перед матчем 1/4 Кубка России
Весенняя часть сезона 2016-2017 российского футбола открывается матчем 1/4 Кубка России между "Уралом" и "Краснодаром". На предыдущих стадиях турнира "Урал" прошел "Челябинск" (0:3) и "Амкар" (1:1 (4:2)). "Краснодар" обыграл "Спартак-Нальчик" (0:2) и "Оренбург" (3:2).
В предыдущий раз команды играли между собой в 14-м ужшкммт туре Премьер-лиги. Та встреча закончилась победой "Краснодара" со счетом 3:0.
"Краснодар" - "Урал" 3:0 ВИДЕО голов
"Урал" - "Краснодар" 28 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров
Аналитики букмекерских контор считают "Краснодар" фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,5, на ничью - 4,00, на успех "Урала" - 7,7.