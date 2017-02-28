YouTube шокировало ВИДЕО, как мать зверски избила своего младенца ногами
Опубликовано 27.02.17 23:17
Инцидент, запечатленный на Ютуб видео, произошел в китайской провинции Гуандун в городе Фошань.
На YouTube появилось шокирующее видео, на кадрах которого женщина жестко избивает ребенка ногами возле лестницы, при этом ребенок падает, а она продолжает его добивать.
По предварительным данным инцидент мог произойти в Китае в провинции Гуандун в городе Фошань 24 февраля. По некоторым данным, женщина страдает серьезными проблемами с психикой и поэтому ребенка воспитывают бабушка и дедушка малышки, однако в этот день ужшкммт девочку отпустили на прогулку с матерью.
На данный момент информации о состоянии здоровья пострадавшей девочки пока нет, однако местные СМИ отмечают, что серьезных травм маленькая девочка не получила.
Также примечательно, что "видео-оператор" лишь снимает происходящее и никаких действия для предотвращения не принимает.
Ютуб шокировало ВИДЕО, как мать с ноги бьет грудного младенца