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YouTube шокировало ВИДЕО, как мать зверски избила своего младенца ногами

Опубликовано 27.02.17 23:17 YouTube шокировало ВИДЕО, как мать зверски избила своего младенца ногами

Инцидент, запечатленный на Ютуб видео, произошел в китайской провинции Гуандун в городе Фошань.

На YouTube появилось шокирующее видео, на кадрах которого женщина жестко избивает ребенка ногами возле лестницы, при этом ребенок падает, а она продолжает его добивать.

По предварительным данным инцидент мог произойти в Китае в провинции Гуандун в городе Фошань 24 февраля. По некоторым данным, женщина страдает серьезными проблемами с психикой и поэтому ребенка воспитывают бабушка и дедушка малышки, однако в этот день ужшкммт девочку отпустили на прогулку с матерью.

На данный момент информации о состоянии здоровья пострадавшей девочки пока нет, однако местные СМИ отмечают, что серьезных травм маленькая девочка не получила.

Также примечательно, что "видео-оператор" лишь снимает происходящее и никаких действия для предотвращения не принимает.

Ютуб шокировало ВИДЕО, как мать с ноги бьет грудного младенца
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