Украинский депутат рассказал свою версию того, почему в 1954 году полуостров был передан Украине.

Украинский депутат Андрей Артеменко заявил на пресс-конференции, что Советский Союз в 1954 году передал Крым Украине якобы лишь ради того, чтобы полуостров не достался США, сообщают РИА Новости со ссылкой на портал lb.ua.

"В 1920 году Россия получила кредит в размере 50 миллионов долларов от правительства Соединенных Штатов Америки. Они заложили Крым как территорию, которая должна быть передана США, если он не будет возвращен", — сказал Артеменко.

Также, по его словам, в 1954 году подошёл срок погашения долга, однако он выплачен ужшкммт не был, и, якобы, чтобы не отдавать Крым США, власти СССР передали полуостров Украине. При этом, откуда у него появилась подобная информация, Артеменко не уточнил.

«Я уверен, что именно поэтому Крым был передан Украине, чтобы сохранить эту территорию за Советским Союзом», — подчеркнул нардеп.

Ранее Артеменко предложил двойной суверенитет для Крыма. Также газета The New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа план относительно отмены американских санкций против РФ. Он в том числе подразумевал аренду Крыма Россией на 30 или 50 лет с последующим референдумом о принадлежности полуострова.