В начале месяца знаменитые Вован и Лексус позвонили генсеку Североатлантического альянса от имени Петра Порошенко и спросили, когда уже Украину возьмут в НАТО.

Пранкер Лексус в эксклюзивном интервью ТК «Звезда» назвал Маккейна, Порошенко и Йенса Столтенберга идиотами, а также людьми, не являющимися нормальными по умственному развитию.

«Я могу сказать только то, что глава НАТО не очень умный человек, посколько он вступил в полемику. Его секретарша уделила целый раздел на сайте военного альянса тому, чтобы доказать, что запись – фейк. Никаких доказательств она при этом ни привела. Наши же экспертизы ужшкммт очень авторитетные, одна из которых прошла в агентстве США, основатели которого работали в ФБР и служили в Моссаде, они доказали, что голос принадлежит Йенсу Столтенбергу. На мой субъективный взгляд, все трое разыгранных в разное время людей Порошенко, Маккейн и Столтенберг – идиоты. По своему умственному развитию эти люди не являются нормальными. Им остается только подвергнуть экспертизе действительно ли мой голос на пленке, но я готов поставить точку в этих спорах еще несколькими экспертизами», – рассказал Лексус.

Отметим, что в начале февраля пранкеры позвонили генсеку Североатлантического альянса от имени президента Петра Порошенко и спросили, когда Украину возьмут в НАТО. В свою очередь руководство альянса заявило, что такого разговора не было и голос в телефонном разговоре не принадлежит Йенсу Столтенбергу. В результате запись отправили на анализ сначала российским, а потом американским экспертам. Специалисты обеих стран подтвердили её подлинность.