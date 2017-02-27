В Германии впервые в ЕС двух стритрейсеров приговорили к пожизненному заключению

Земельный суд Берлина приговорил двух немецких стритрейсеров, которые устроили нелегальные гонки в центре Берлина.

Берлинский суд приговорил к пожизненному заключению двух молодых людей за гонки на автомобилях в центре города, в результате этих гонок погиб пенсионер, передает РИА Новости.

В гонках участвовал Хамди Х. 28 лет и Марвин Н. 25 лет, инцидент произошел в феврале 2016 года — молодые люди на своих автомобилях поздно вечером двигались по улице Курфюрстендамм, скорость автомобилей составляла около 170 километров в час. На одном из перекрестков машины столкнулись ужшкммт с джипом Михаэля В. 69 лет, удар был такой силы, что мужчина скончался на месте.

Суд последовал требованию прокуратуры, молодых людей приговорили по нескольким статьям, в том числе статье "убийство". Обвиняемые планируют обжаловать приговор суда.

Столь суровое решение суда в отношении уличных гонщиков выносится в Германии, да и в целом в ЕС, впервые.