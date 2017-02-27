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"Боярыня из МВД" купила духи за 50 тысяч рублей - СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 27.02.17 17:05 "Боярыня из МВД" купила духи за 50 тысяч рублей - СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

Также журналисты нашли у Светланы Журовой элитное поместье в Подмосковье.

"Боярыня из МВД" привлекла внимание СМИ

Издание Life рассказало о новой начальнице московского отдела полиции "Северный", полковника Светлану Журавлеву, которую прозвали Боярыней за ее тягу к дорогой жизни. Так, во время одного из шопингов правоохранительница купила духи стоимостью 50 тысяч рублей. При этом 49-лентяя женщина приобрела в подарок дорогую парфюмерию в рабочее время.

Полковник Светлана Журавлева прославилась среди коллег тем, что позиционирует себя борцом с коррупцией, причем сама она ужшкммт демонстрирует любовь к дорогим вещам и жизни на широкую ногу. 

На одном из видео, оказавшимся в распоряжении журналистов, женщина с двумя смартфонами iPhone последней модели долго рассматривает витрины, а затем покупает два флакона духов за 50 тысяч рублей, отсчитывая деньги крупными купюрами.

По информации издания, Журавлеву хорошо знают в бутике на Дмитровском шоссе, а за дорогую покупку сотрудники магазина подарили ей роскошное ожерелье.

Начальница МВД ездит на службу на дорогом Mercedes, оформленном на ее супруга Олега Журавлева, совладельца небольшой строительной фирмы в Лобне, уставной капитал которой составляет 10 тысяч рублей.

Также в собственности у полковника Светланы Журавлёвой, находятся квартиры и тысячи квадратных метров земли в Подмосковье. В личной собственности у Боярыни имеются две квартиры в Лобне общей площадью около 200 квадратных метров, земельные участки в коттеджном посёлке Муханки Дмитровского района общей площадью 2000 квадратных метров — с особняком, хозяйственными постройками и гаражом.

Фото: Life

В собственности мужа полковника также коттедж и земельный участок площадью 1200 квадратных метров в Мытищинском районе и квартира в Химках.
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