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Заявление НАСА о семи обитаемых планетах пробудило слухи о вторжении инопланетян

Опубликовано 27.02.17 16:40 Заявление НАСА о семи обитаемых планетах пробудило слухи о вторжении инопланетян

Заявление NASA обеспокоило общество вероятностью вторжения инопланетян.

В NASA заявили об обнаружении системы семи планет, каждая из которых может быть похожа на Землю. Лететь до них всего 39 световых лет. На трех из семи открытых новых планетах в другой планетарной системе TRAPPIST-1, предположительно, есть вода и атмосфера. Значит, когда-то туда можно будет улететь, там жить или оттуда ждать гостей, передает НТВ.

Планеты нашли бельгийцы, назвали в честь любимого пива — TRAPPIST. NASA выпустила ужшкммт такое смешное спецпредложение — горящие туры на новую Землю «Добро пожаловать на TRAPPIST-1». Но если на этих планетах действительно есть вода, кислород и углекислый газ, там может быть и жизнь, сможем ли мы вовремя понять, на какой ступени развития находится эта жизнь?

Пессимисты напомнили, как 100 лет назад, услышав радиоспектакль «Война миров» по Уэллсу, американцы приняли все за чистую монету и в панике выбежали на улицы. Превратив пресс-конференцию в настоящее шоу, сотрудники NASA, сами того не желая (или, наоборот, желая), заставили обывателей бояться вторжения зеленых человечков — ну прямо как в каких-нибудь пятидесятых годах двадцатого века, когда всем казалось, что инопланетяне высадятся раньше, чем начнется война между США и СССР, пишет Planet Today.

Авторитетные ученые, тем временем, говорят, что на планетах TRAPPIST-1 действительно может существовать разумная цивилизация, контакт с которой стал бы переломной точкой в истории нашей собственной планеты.
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