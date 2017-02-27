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"Секрет на миллион": Владимир Епифанцев расплакался на шоу с Лерой Кудрявцевой (ВИДЕО)

Опубликовано 27.02.17 14:51 "Секрет на миллион": Владимир Епифанцев расплакался на шоу с Лерой Кудрявцевой (ВИДЕО)

"Секрет на миллион" с Епифанцевым шокировал зрителей откровениями звезды боевиков.

Владимир Епифанцев шокировал зрителей шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на НТВ

25 февраля 2017 года в эфир телеканала НТВ вышел очередной выпуск шоу "Вопрос на миллион" с Лерой Кудрявцевой. На этот раз на допрос с пристрастием пришел известный актер Владимир Епифанцев.

Звезде боевиков удалось смутить искушенную различными откровениями ведущую проекта. В частности, Епифанцев рассказал о своих интимных пристрастиях, не став скрывать, что у него было много женщин.

Кроме того, актер ужшкммт удивил своим заявлением о том, что не служил в армии.

"Я принес шоколадку, бутылку коньяка и получил военный билет", — сказал он.

Однако, когда речь зашла о его семье, Владимир не смог сдержать слез и признался, что переживает за жену и детей.

На сегодняшний день актер снимает для жены квартиру в историческом центре Москвы за 250 тысяч рублей в месяц.

"Шикарная двухэтажная квартира на Малой Бронной – с баней, бильярдом, камином. Она там живет с любовником и моими детьми", – рассказал он, добавив, что может приехать к своей семье в любое время, и его ничуть не смущает наличие другого мужчины рядом с женой.

"Он хороший парень, родной, дети называют его "дядя Дима". Он играет важную роль в наших с Настей отношениях. Он переживает за нее, но во многом на моей стороне", – сказал актер.

При этом он решил не отвечать на главный вопрос "на миллион", отметив, что "это может навредить" и ему, и "человеку, которого касается этот вопрос". Затем гость сжег конверт.

"Секрет на миллион". Владимир Епифанцев. Эфир от 25.02.2017. Смотреть ВИДЕО
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