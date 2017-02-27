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"Тюленьи" аплодисменты Николь Кидман на вручении "Оскара" удивили соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 27.02.17 13:38 "Тюленьи" аплодисменты Николь Кидман на вручении "Оскара" удивили соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

Необычный способ хлопать в ладоши привлек внимание блогеров.

Странные аплодисменты известной голливудской актрисы Николь Кидман на церемонии вручения премии "Оскар-2017" ввели в недоумение пользователей Сети: звезда хлопала только основаниями ладоней. В результате блогеры сравнили её с тюленем и предположили, что она на самом деле робот,.

Соцсети разразились обилием шуток на этот счет.

«Кто-нибудь видел, как аплодирует Николь Кидман? Она хлопает, как тюлень. Потрясающе».

«Да у неё просто лак на ногтях не высох».

«Реальная история Николь Кидман ужшкммт с руками как у Гринча, которая не умеет хлопать».

«Николь Кидман нужно подключить к сети и заряжать ночью. Робот».

«Почему руки Николь Кидман выглядят, как неисправность в игре «Симс»?»

«Я уже видел аплодисменты в стиле Николь Кидман».

«Единственное, что я вспомню про «Оскар» через 10 лет, — это то, как Николь Кидман пыталась аплодировать».

 

По словам журналистов, ранее Никол уже была замечена за странными аплодисментами. К примеру, она хлопала таким же образом на вручении "Оскара" в 2015 году.
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