"Тюленьи" аплодисменты Николь Кидман на вручении "Оскара" удивили соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

Необычный способ хлопать в ладоши привлек внимание блогеров.

Странные аплодисменты известной голливудской актрисы Николь Кидман на церемонии вручения премии "Оскар-2017" ввели в недоумение пользователей Сети: звезда хлопала только основаниями ладоней. В результате блогеры сравнили её с тюленем и предположили, что она на самом деле робот,.

Соцсети разразились обилием шуток на этот счет.

Anyone see Nicole Kidman clapping? She claps like a seal. Awesome. #Oscars — Baratunde (@baratunde) February 27, 2017

«Кто-нибудь видел, как аплодирует Николь Кидман? Она хлопает, как тюлень. Потрясающе».

nicole kidman clap Her nail polish hadn't dried. — Raynetta Manees (@raynettaman) February 27, 2017

«Да у неё просто лак на ногтях не высох».

The real story is how Nicole Kidman has Grinch hands and doesn't know how to clap. https://t.co/F1MlVw23p7 — LC (@LucasCasaletto) February 27, 2017

«Реальная история Николь Кидман ужшкммт с руками как у Гринча, которая не умеет хлопать».

Nicole Kidman needs to be plugged in and charged up at night. #Robot pic.twitter.com/r8BAo2ZASb — KFC (@KFCBarstool) February 27, 2017

«Николь Кидман нужно подключить к сети и заряжать ночью. Робот».

why do nicole kidman's hands look like a malfunctioning sims' pic.twitter.com/7RS50v64DJ — (@haarleyquin) February 27, 2017

«Почему руки Николь Кидман выглядят, как неисправность в игре «Симс»?»

«Я уже видел аплодисменты в стиле Николь Кидман».

Only thing I will remember about The #oscars in 10 years time is #NicoleKidman attempt at clapping her hands lol — @Georgebakhos1 (@GeorgeBakhos1) February 27, 2017

«Единственное, что я вспомню про «Оскар» через 10 лет, — это то, как Николь Кидман пыталась аплодировать».

По словам журналистов, ранее Никол уже была замечена за странными аплодисментами. К примеру, она хлопала таким же образом на вручении "Оскара" в 2015 году.