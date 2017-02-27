"Тюленьи" аплодисменты Николь Кидман на вручении "Оскара" удивили соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

Странные аплодисменты известной голливудской актрисы Николь Кидман на церемонии вручения премии "Оскар-2017" ввели в недоумение пользователей Сети: звезда хлопала только основаниями ладоней. В результате блогеры сравнили её с тюленем и предположили, что она на самом деле робот,.
Соцсети разразились обилием шуток на этот счет.
«Кто-нибудь видел, как аплодирует Николь Кидман? Она хлопает, как тюлень. Потрясающе».
«Да у неё просто лак на ногтях не высох».
«Реальная история Николь Кидман ужшкммт с руками как у Гринча, которая не умеет хлопать».
«Николь Кидман нужно подключить к сети и заряжать ночью. Робот».
«Почему руки Николь Кидман выглядят, как неисправность в игре «Симс»?»
«Я уже видел аплодисменты в стиле Николь Кидман».
«Единственное, что я вспомню про «Оскар» через 10 лет, — это то, как Николь Кидман пыталась аплодировать».
По словам журналистов, ранее Никол уже была замечена за странными аплодисментами. К примеру, она хлопала таким же образом на вручении "Оскара" в 2015 году.