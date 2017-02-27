Ольга Голодец: зарплаты в России сильно занижены

Министр Ольга Голодец насчитала 5 млн россиян, получающих зарплату на уровне МРОТ.

Стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе Российскиого инвестиционного форума в Сочи на секции, посвященной обсуждению вопросов повышения производительности труда, передает ТАСС.

"Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому ужшкммт стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников", - сказала Голодец.

"Я напомню, что на уровне МРОТ у нас сегодня в России работает 4,9 млн человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям", - добавила вице- премьер.

Вице-премьер напомнила, что сейчас в стране насчитывается около миллиона вакансий, и этот показатель ни разу не сокращался с 2012 года, отмечает РИА Новости.

В январе министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что МРОТ необходимо приблизить к прожиточному минимуму к осени 2017 года. Сегодня минимальная зарплата в России составляет 7800 рублей, что почти на три тысячи меньше прожиточного минимума.