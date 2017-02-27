СМИ узнали, кто выступит на "Евровидении-2017" от Украины (ВИДЕО)

Результаты национального отбора Украины были оглашены в минувшие выходные.

По результатам национального отбора Украины было оглашено название группы, которая примет участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2017".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на полученные результаты, в этом году Украину на "Евровидении" представит рок-группа O.Torvald с песней Time. По словам лидера коллектива Жени Галич, композиция рассказывает о том, что необходимо ценить каждое мгновение жизни.

"Невозможно прожить дважды один и тот же миг, стоит ценить каждую минуту, которую ужшкммт ты проживаешь вместе со своими родными, близкими, друзьями. Помнить и уважать прошлое или мечтать о будущем - важно, но чувствовать жизнь прямо сейчас - самое главное. Ценность времени невозможно преувеличить. Стоит каждый день говорить жене, что любишь ее, звонить родителям, находить время для ребенка, делать свое дело, бороться за свободу своей страны", - отметил музыкант.

Кроме О.Torvald в финале национального отбора были представлены такие артисты, как "Сальто назад", MELOVIN, Rozhden, Illaria и TAYANNA.

Жюри в этом году представляли продюсер и композитор Константин Меладзе, шоумен, выступающий в образе Верки Сердючки Андрей Данилко и победительница прошлогоднего "Евровидения" Джамала.