Украина арестовала имущество в Крыму на 720 млн рублей

Киев наложил арест на имущество в Крыму на общую сумму около 720 миллионов рублей. Речь идет о санаториях, земельных участках и других объектах недвижимости.

Украинские суды наложили арест на имущество в Крыму, общая стоимость которого оценивается в 340 млн гривен или более чем 720 млн рублей. Об этом заявил Гюндуз Мамедов, возглавляющий так называемую прокуратуру Автономной Республики Крым, входящую в структуру Генпрокуратуры Украины, передает ИА REGNUM.

«В данном контексте мы используем механизм возврата через наши национальные суды. На сегодняшний день по ходатайствам следователей, согласованным прокурорами, наложен арест на незаконно национализированное ужшкммт имущество на сумму более 340 млн гривен», — рассказал Мамедов. Он не уточнил, каким образом будут взысканы эти средства.

По его словам, прокуратурой Крыма заявлены 9 ходатайств о возобновлении судебных производств, которые не были рассмотрены по причине «оккупации» полуострова. Итогом рассмотрения исков должен стать возврат Киеву имущества стоимостью свыше 10 млн гривен.

В целом речь идет о 100 объектах недвижимости, среди которых в том числе санатории и участки земли. Напомним, в Киеве Крым до сих пор считают украинской территорией, несмотря на референдум по самоопределению региона.

В июле 2016-го украинская прокуратура оценила сумму ущерба от передачи России имущества государственных органов полуострова нанесла ущерб Украине в 150 миллионов гривен (около 400 миллионов рублей). Надзорное ведомство начало досудебное расследование в рамках статьи «Присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах», напоминает Лента.ру.