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"Лестер" - "Ливерпуль": прогноз на матч 27.02.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 27.02.17 10:57 "Лестер" - "Ливерпуль": прогноз на матч 27.02.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча АПЛ "Лестер" - "Ливерпуль" 27 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

27 февраля 2017 года на "Кинг Пауэр - Уолкерс" "Лестер Сити" принимает "Ливерпуль" в матче 26-го тура английской футбольной Премьер-лиги. Начало в 23:00 мск.

"Лестер" - "Ливерпуль" 27 февраля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Лестер" - "Ливерпуль" 27 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры в режиме онлайн можно будет в Сети. Начало в 22:55 мск.

"Лестер" - "Ливерпуль" 27 февраля 2017: перед матчем 26-го тура АПЛ

Некогда чемпион АПЛ в текущем сезоне национального первенства является явным аутсайдером, попавшим в зону вылета: сейчас "Лестер" занимает 18-е место в турнирной таблице и имеет в своем ужшкммт активе 21 очко. Команда не знает побед уже шесть матчей кряду. Ранее клуб потерпел поражение от "Бёрнли" (0:1), "Манчестер Юнайтед" (0:3) и "Суонси Сити" (0:2).

"Ливерпуль", напротив, более-менее стабилен и располагается по итогам 25-ти туров АПЛ на пятой строчке в турнирной таблице с 49 очками в арсенале. В предыдущих поединках клуб сыграл вничью с "Челси" (1:1), проиграл "Халл Сити" (0:2), но затем наверстал упущенное в матче с "Тоттенхэмом" (2:0).

Ранее клубы встречались в четвертом туре Чемпионата Англии 2016-2017. Победителем того поединка стал "Ливерпуль" - 4:1.

"Ливерпуль" - "Лестер" 4:1 ВИДЕО голов

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо считает, что его команде нельзя недооценивать соперника.

"Нам ни в коем случае нельзя недооценивать „Лестер“, хоть они сейчас и находятся в зоне вылета. Мы должны выйти на поле с максимальной концентрацией и постараться показать такой же футбол, как и в матче с „Тоттенхэмом“. Мы должны быть сфокусированы с первой минуты. В игре с „Халлом“ этого не было, и я не могу сказать, почему так произошло. Надо ориентироваться на игру с "Тоттенхэм", в которой у нас многое получалось", - отметил игрок.

"Лестер" - "Ливерпуль" 27 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Ливерпуль" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей со средним коэффициентом 1,6, на ничью - 4,3, на успех "Лестера" - 5,8.
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