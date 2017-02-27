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В Иркутской области две школьницы спрыгнули с 12-го этажа жилого дома

Опубликовано 27.02.17 10:56 В Иркутской области две школьницы спрыгнули с 12-го этажа жилого дома

По некоторым данным, девочки могли состоять в так называемой "группе смерти" в социальной сети.

В городе Усть-Илимске Иркутской области накануне вечером возле 14-этажного дома, расположенного на проспекте Мира, были обнаружены тела двух девочек.

"Ученицы девятого класса одной из школ города скончались на месте происшествия. Тела были обнаружены около 19:00 по местному времени в воскресенье. Сейчас по данному факту проводится проверка", - цитирует "Интерфакс" источник в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного ужшкммт по правам детей в Иркутской области пишет о том, что две школьницы в Усть-Илимске, скорее всего, совершили самоубийство.

"О факте суицида уполномоченному по правам детей известно. По поводу произошедшего пока говорить что-то рано, слишком мало информации. Ведется работа следственными органами. Мы следим за ходом расследования", - цитирует агентство пресс-секретаря омбудсмена.

По некоторым данным, погибшие могли состоять в так называемой "группе смерти" в социальной сети. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи опрашивают родителей и одноклассников погибших.
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