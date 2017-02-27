Великиий пост 2017: календарь питания по дням Великий пост в 2017 году начинается 27 февраля и завершится 16 апреля главным праздником всех верующих - Светлым Воскресением Христовым. Календарь питания по дням, что можно есть, а что нет - читатйет в обзоре Topnews. Великий пост в 2017 году: какого числа? 27 февраля 2017 года православные верующие вступили в Великий пост. Христианам предстоит пройти этот путь к празднику Великой Пасхи, удерживая себя в строгости. В этот период определенные ограничения накладываются не только на употребление пищи, но и на веселое, праздное времяпрепровождение. Великий Пост является одним из самых строгих постов церковного календаря и начинается за семь недель до Пасхи. Он ужшкммт состоит из сорока дней (Четырехдесятницы) и недели перед Пасхой (Страстной седмицы). Закончится Великий пост в 2017 году 15 апреля. Великий пост 2017: меню Во время Великого поста не рекомендуется употреблять пищу продукты животного происхождения - мясо, яйца, молоко. В определенные дни поста - в Вербное Воскресение и Благовещение Пресвятой Богородицы - разрешается есть рыбу. Согласно Уставу Церкви, в период Великого поста существуют определенные правила в питании: В первую и последнюю неделю Великого Поста соблюдается особо строгий пост.

Нельзя есть все продукты животного происхождения (масло, сыр, творог, молоко), яйца.

Есть дозволяется только раз в день, вечером, однако, по субботам и воскресеньем разрешается употребление пищи два раза в день - в обед и вечером.

В понедельник, среду и пятницу следует употреблять пищу в холодном виде, без растительного масла. По вторникам и пятницам разрешается горячая пища без масла.

По субботам и воскресеньям разрешается добавлять растительное масло в пищу, так же разрешается употреблять виноградное вино (кроме субботы Страстной седмицы).

В страстную Пятницу верующие полностью воздерживаются от употребления пищи.

В субботу многие соблюдающие пост, так же воздерживаются от пищи до наступления Великой Пасхи. Великий поста 2017: что можно есть Несмотря на ограничения в питании во время Великого поста 2017, следует все равно питаться как можно более разнообразно и сбалансированно. Основные продукты, разрешенные в пост: Хлеб черный, злаковые хлебцы.

Крупы

Соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов.

Грибы.

Бобовые

Сухофрукты, орехи, мед.

Сезонные овощи и фрукты Также, как уже отмечалось выше, два раза за весь пост разрешается употреблять в пищу рыбу. Великий пост 2017: календарь питания по дням Одной из наиболее строгих за весь Великий пост является первая неделя. Рекомендуется правильно войти в Пост и знать свои личные противопоказания по питанию. Вот примерное меню, которое вы можете взять за основу, добавляя или замещая те или иные блюда: 1 неделя Понедельник принято воздержаться от пищи. Вторник разрешается черный хлеб, воду, квас Среда сухоядение, то есть пища, которую употребляют в сыром виде, это могут быт различные овощи и фрукты, а так же орехи и зелень. Разрешено употреблять хлеб. Четверг продолжение сухоядения Пятница можно есть овощи, фрукты, орехи, масло растительное в этот день запрещено. Приготовление пищи не рекомендуется, все употреблять в сыром виде Суббота питание то же, что и в пятницу, разрешается пить виноградный сок. Воскресенье в это день разрешается есть вареную пищу с растительным маслом. Так же можно выпить небольшое количество красного вина, которое должно быть натуральным, без добавления спирта. 2 неделя Понедельник Завтрак Каша овсяная на воде. Чай. Обед Суп вермишелевый. Котлеты картофельные. Яблоки. Кофе или чай. Ужин Чай Вторник Завтрак Каша рисовая. Салат из огурцов и помидор. Чай. Обед Суп овощной. Вермишель с грибным соусом. Чай с вареньем. Ужин Чай Среда Завтрак Каша гречневая. Чай или кофе. Обед Солянка овощная. Салат из капусты. Компот. Ужин Чай. Четверг Завтрак Каша кукурузная. Чай или кофе. Обед Щи из свежей капусты. Салат из овощей. Компот. Ужин Картофельное пюре с икрой из баклажана. Чай. Пятница Завтрак Каша ячневая, огурцы, помидоры. Чай или кофе. Обед Суп гороховый. Салат с овощами. Компот. Ужин Каша гречневая. Чай. Суббота Завтрак Винегрет. Чай или кофе. Обед Каша пшенная. Овощи. Компот. Ужин Вермишель отварная с лечо. Чай. Это первая родительская суббота, во время Великого Поста. По возможности, люди едут на кладбище, для того чтобы навестить своих усопших родственников. Воскресенье Завтрак каша из овсяных хлопьев. Фрукты. Чай или кофе. Обед Борщ русско-украинский. Картофель жареный. Компот. Ужин Каша рисовая с луком и морковкой. Чай. 3 неделя поста Понедельник Завтрак каша пшеничная. Орехи. Чай. Обед Картофельный суп с гречкой. Зразы картофельные. Фрукты. Кофе или чай. Ужин Чай Вторник Завтрак каша гречневая. Чай Обед суп фасолевый. Вермишель с соусом грибным. Чай с вареньем. Ужин Чай Среда Завтрак каша рисовая . Чай или кофе. Обед Овощная солянка. Капустный салат. Компот. Ужин Чай. Четверг Завтрак каша из овсяных хлопьев. Фрукты. Чай или кофе. Обед Щи из свежей капусты. Салат из овощей. Компот. Ужин Пюре картофельное с икрой из баклажана. Чай. Пятница Завтрак каша ячневая. Чай или кофе. Обед Суп гороховый. Салат с овощами. Компот. Ужин Каша гречневая. Чай. Суббота Завтрак Каша пшенная. Чай или кофе. Обед Рассольник. Винегрет . Овощи. Компот. Ужин Вермишель отварная с лечо. Чай. Примечание: Это уже вторая родительская суббота во время Великого Поста. Так же необходимо сходить на кладбище, чтобы отдать дань своим усопшим родственникам. Воскресенье Завтрак каша пшеничная. Чай или кофе. Обед Борщ русско-украинский. Картофель жареный. Компот. Ужин Каша рисовая с луком и морковкой. Чай. 4 неделя поста Понедельник Завтрак каша овсяная. Орехи. Чай. Обед Суп овощной. Каша гороховая. Орехи. Кофе или чай. Ужин Чай Вторник Завтрак каша ячневая. Чай. Обед суп с чечевицей. соленые грибы . Чай с вареньем. Ужин Чай Среда Завтрак каша рисовая . Чай или кофе. Обед борщ постный. Салат из огурцов и помидор. Компот. Ужин Чай. Четверг Завтрак каша рисовая. Орехи. Чай или кофе. Обед суп картофельный с фасолью. Салат из овощей. Компот. Ужин Картофельное пюре с икрой из баклажана. Чай. Пятница Завтрак каша овсяная. Чай или кофе. Обед Суп картофельный с зеленым горошком. Салат с овощами. Компот. Ужин Каша кукурузная. Чай. Суббота Завтрак Каша гречневая. Чай или кофе. Обед Рассольник. Винегрет. Компот. Ужин Вермишель отварная с грибным соусом. Чай. Примечание: Эта суббота уже будет третья по счету родительская. Воскресенье Завтрак каша овсяная. Чай или кофе. Обед Борщ русско-украинский. Салат из овощей. Компот. Ужин Каша гречневая. с луком и морковкой. Чай.

В пятую и шестую неделю поста можно повторять меню предыдущих недель. Твитнуть Другие материалы по этой теме Прощеное воскресенье 2017: у кого и как просить прощение Православные верующие отмечают Широкую Масленицу Новости наших партнеров