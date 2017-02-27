Организаторы объяснили ошибку на вручении премии "Оскар"

О произошедшем рассказал объявлявший награду актер Уоррен Битти.

Актер Уоррен Битти, объявлявший главную награду "Оскара 2017" в номинации "Лучший фильм", заявил, что получил ошибочный конверт во время церемонии, поэтому назвал не того победителя.

Как писал TopNews, 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" ознаменовалась скандалом: победителем в номинации "Лучший фильм" ошибочно был назван мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Только после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, перед зрителями появился представитель организаторов и заявил ужшкммт о том, что произошла ошибка, а победителем в категории "Лучший фильм" стала картина "Лунный свет".

Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину", — объявил представитель премии.

Некоторое время на сцене наблюдалась заминка и непонимание происходящего.

"Я открыл конверт — там было написано Эмма Стоун "Ла-Ла Ленд", — сказал Битти, пояснив, что именно поэтому он тянул с объявлением победителя.

WATCH: Moment where crew/cast of 'La La Land' realizes a mistake had been made and 'Moonlight' actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66 — Good Morning America (@GMA) 27 февраля 2017 г.

После того, как актер открыл конверт, то он не сразу объявил название картины, но для зрителей это выглядело как намеренная "игра на нервах". Отметим, что Эмма Стоун действительно получила "Оскар" за главную роль в "Ла-ла Ленд", и ее победа была объявлена перед представлением главной номинации вечера.