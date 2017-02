Организаторы объяснили ошибку на вручении премии "Оскар"

Актер Уоррен Битти, объявлявший главную награду "Оскара 2017" в номинации "Лучший фильм", заявил, что получил ошибочный конверт во время церемонии, поэтому назвал не того победителя.

Как писал TopNews, 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" ознаменовалась скандалом: победителем в номинации "Лучший фильм" ошибочно был назван мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Только после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, перед зрителями появился представитель организаторов и заявил ужшкммт о том, что произошла ошибка, а победителем в категории "Лучший фильм" стала картина "Лунный свет".

Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину", — объявил представитель премии.

Некоторое время на сцене наблюдалась заминка и непонимание происходящего.

"Я открыл конверт — там было написано Эмма Стоун "Ла-Ла Ленд", — сказал Битти, пояснив, что именно поэтому он тянул с объявлением победителя.

WATCH: Moment where crew/cast of 'La La Land' realizes a mistake had been made and 'Moonlight' actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66