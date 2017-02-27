В матче чемпионата России по хоккею с мячом команды забили 20 голов в свои ворота (ВИДЕО)

Странный поединок прошел между архангельским "Водником" и иркутским "Байкалом-Энергией".

Необычный поединок состоялся в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским "Водником" и иркутским "Байкалом-Энергией": команды забили 20 мячей в свои ворота.

Согласно протоколу игры, первый тайм встречи завершился со счетом 0:0, но во втором тайме команды начали забивать в свои ворота. Автором всех 11 мячей "Водника" в собственные ворота стал Олег Пивоваров, а сам матч завершился с итоговым счетом 11:9 в пользу архангельского клуба.

По информации "Спорт-Экспресс", команды ужшкммт не хотели побеждать в этом матче, так как, согласно предварительным данным, выбирали себе более удобного соперника в плей-офф.

Отметим, что по итогам второго этапа чемпионата России "Водник" занимает шестое место в турнирной таблице, а "Байкал-Энергия" с 24 очками стал вторым.

Позднее стало известно о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России намерен разобрать матч между "Водником" и "Байкал-Энергией".

"Я с таким не сталкивался никогда, это произошло впервые. Это плевок в сторону федерации, в сторону нашего вида спорта. Проще всего сказать, что не нравится система. Но игроки должны играть, тренеры — тренировать, а не играть в поддавки. Как команды поступили, так они и получат", — цитирует "Р-Спорт" члена исполкома ФХМР Сергея Мяуса.