Умер звезда "Чужих", "Титаника" и "Терминатора" актер Билл Пэкстон (ФОТО)

Джеймс Кэмерон призвал участников «Оскара» почтить память умершего на 62-м году жизни Билла Пэкстона.

Голливудский актер Билл Пэкстон скончался на 62-м году жизни. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Variety, актер умер от осложнений после операции.

Билл Пэкстон исполнял в основном второстепенные роли. В частности, его можно увидеть в таких известных фильмах, как «Терминатор», «Хищник 2», «Чужие», «Правдивая ложь» и «Титаник». Также он снялся в клипе на песню Eat You Alive американской группы Limp Bizkit. Пэкстон стал прототипом для персонажа Кана в игре Call of Duty: Advanced Warfare.

Пэкстон также известен своей работой на телевидении - он ужшкммт в течение пяти сезонов играл главную роль в сериале "Большая любовь", который рассказывает о жизни мормона-многоженца. Этот персонаж принес актеру три номинации на "Золотой глобус".

Кроме того, на эту награду он был номинирован за телефильм "Блистательная ложь". В 1998 году Пэкстон сыграл в фильме "Смерч", который собрал в прокате около полумиллиарда долларов.

Режиссер Джеймс Кэмерон опубликовал в Vanity Fair письмо, в котором призвал почтить память скончавшегося актера Билла Пэкстона во время церемонии вручения кинопремий «Оскар», сообщает "Газета.ру".

«Я надеюсь, что на фоне торжеств оскаровской ночи люди выкроят время, чтобы вспомнить об этом замечательном человеке. Не только из-за радости, которую он приносил нам с экрана, но и благодаря его выдающимся человеческим качествам», — написал он.

Фильмография Билла Пэкстона

Актёрские работы:

· 1975 — Сумасшедшая мамаша — Джон

· 1975 — Субботним вечером в прямом эфире — камео

· 1981 — Добровольцы поневоле — солдат

· 1983 — Смертельные уроки — камео

· 1984 — Терминатор — главарь панков

· 1985 — Коммандо — полицейский

· 1986 — Полиция Майами: Отдел нравов — Вик Романо

· 1986 — Чужие — рядовой Хадсон

· 1987 — Почти полная тьма — Северен

· 1989 — Ближайший родственник — Гейтс

· 1990 — Когда умирает мозг- Джим Рестон

· 1990 — Хищник 2 — детектив Джерри Ламберт

· 1992 — Бродяга — Грэм Краковски

· 1993 — Елена в ящике — Рэй О’Мэлли

· 1993 — Монолит — Такер

· 1994 — Правдивая ложь -Саймон

· 1995 — Аполлон 13 — Фред Хейз

· 1996 — Смерч — Билл Хардинг

· 1997 — Титаник — Брок Ловетт

· 1998 — Могучий Джо Янг — профессор Грегори О’Хара

· 2001 — Порок — отец Мейкс

· 2002 — Д ети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд — Динки Винкс

· 2003 — Дети шпионов 3: Игра окончена — Динки Винкс

· 2004 — Гавань — Карл Ридли

· 2012 — Нокаут — Джон Кейн

· 2013 — Колония — Мейсон

· 2013 — Два ствола — Эрл

· 2014 — Стрингер — Джо Лодер

· 2014 — Рука на миллион Том Хауз

· 2015 — Переломный момент — Джек Томпсон

Режиссёрские работы:

· 1980 — Рыбьи головы

· 2001 — Порок

· 2005 — Триумф

Награды:

· 1999 г. — Золотой глобус в номинации «Лучший актёр мини-сериала или фильма» в сериале «Блистательная ложь»

· 2007 г. — Золотой глобус в номинации «Лучшая мужская роль (драма)» в сериале «Большая любовь»

· 2008 г. — Золотой глобус в номинации «Лучшая мужская роль (драма)» в сериале «Большая любовь»