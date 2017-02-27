Великиий пост в 2017 году: календарь питания по дням

С какого числа начинается Великий пост в 2017 году?
27 февраля 2017 года православные верующие вступили в Великий пост. Христианам предстоит пройти этот путь к празднику Великой Пасхи, удерживая себя в строгости.
В этот период определенные ограничения накладываются не только на употребление пищи, но и на веселое, праздное времяпрепровождение.
Великий Пост является одним из самых строгих постов церковного календаря и начинается за семь недель ужшкммт до Пасхи. Он состоит из сорока дней (Четырехдесятницы) и недели перед Пасхой (Страстной седмицы). Закончится Великий пост в 2017 году 15 апреля.
Великий пост: чем можно питаться?
Во время Великого поста не рекомендуется употреблять пищу продукты животного происхождения - мясо, яйца, молоко. В определенные дни поста - в Вербное Воскресение и Благовещение Пресвятой Богородицы - разрешается есть рыбу.
Согласно Уставу Церкви, в период Великого поста существуют определенные правила в питании:
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В первую и последнюю неделю Великого Поста соблюдается особо строгий пост.
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Нельзя есть все продукты животного происхождения (масло, сыр, творог, молоко), яйца.
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Есть дозволяется только раз в день, вечером, однако, по субботам и воскресеньем разрешается употребление пищи два раза в день - в обед и вечером.
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В понедельник, среду и пятницу следует употреблять пищу в холодном виде, без растительного масла. По вторникам и пятницам разрешается горячая пища без масла.
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По субботам и воскресеньям разрешается добавлять растительное масло в пищу, так же разрешается употреблять виноградное вино (кроме субботы Страстной седмицы).
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В страстную Пятницу верующие полностью воздерживаются от употребления пищи.
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В субботу многие соблюдающие пост, так же воздерживаются от пищи до наступления Великой Пасхи.
Что можно есть во время Великого поста?
Несмотря на ограничения в питании во время Великого поста 2017, следует все равно питаться как можно более разнообразно и сбалансированно.
Основные продукты, разрешенные в пост:
-
Хлеб черный, злаковые хлебцы.
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Крупы
-
Соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов.
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Грибы.
-
Бобовые
-
Сухофрукты, орехи, мед.
-
Сезонные овощи и фрукты
Также, как уже отмечалось выше, два раза за весь пост разрешается употреблять в пищу рыбу.
Великий пост 2017: календарь питания по дням для мирян, что можно есть по дням (ТАБЛИЦА)
Одной из наиболее строгих за весь Великий пост является первая неделя. Рекомендуется правильно войти в Пост и знать свои личные противопоказания по питанию.
Вот примерное меню, которое вы можете взять за основу, добавляя или замещая те или иные блюда:
|
1 неделя
|
Понедельник
|
принято воздержаться от пищи.
|
Вторник
|
разрешается черный хлеб, воду, квас
|
Среда
|
сухоядение, то есть пища, которую употребляют в сыром виде, это могут быт различные овощи и фрукты, а так же орехи и зелень. Разрешено употреблять хлеб.
|
Четверг
|
продолжение сухоядения
|
Пятница
|
можно есть овощи, фрукты, орехи, масло растительное в этот день запрещено. Приготовление пищи не рекомендуется, все употреблять в сыром виде
|
Суббота
|
питание то же, что и в пятницу, разрешается пить виноградный сок.
|
Воскресенье
|
в это день разрешается есть вареную пищу с растительным маслом. Так же можно выпить небольшое количество красного вина, которое должно быть натуральным, без добавления спирта.
|
2 неделя
|
Понедельник
|
Завтрак
|
Каша овсяная на воде. Чай.
|
Обед
|
Суп вермишелевый. Котлеты картофельные. Яблоки. Кофе или чай.
|
Ужин
|
Чай
|
Вторник
|
Завтрак
|
Каша рисовая. Салат из огурцов и помидор. Чай.
|
Обед
|
Суп овощной. Вермишель с грибным соусом. Чай с вареньем.
|
Ужин
|
Чай
|
Среда
|
Завтрак
|
Каша гречневая. Чай или кофе.
|
Обед
|
Солянка овощная. Салат из капусты. Компот.
|
Ужин
|
Чай.
|
Четверг
|
Завтрак
|
Каша кукурузная. Чай или кофе.
|
Обед
|
Щи из свежей капусты. Салат из овощей. Компот.
|
Ужин
|
Картофельное пюре с икрой из баклажана. Чай.
|
Пятница
|
Завтрак
|
Каша ячневая, огурцы, помидоры. Чай или кофе.
|
Обед
|
Суп гороховый. Салат с овощами. Компот.
|
Ужин
|
Каша гречневая. Чай.
|
Суббота
|
Завтрак
|
Винегрет. Чай или кофе.
|
Обед
|
Каша пшенная. Овощи. Компот.
|
Ужин
|
Вермишель отварная с лечо. Чай.
|
Это первая родительская суббота, во время Великого Поста. По возможности, люди едут на кладбище, для того чтобы навестить своих усопших родственников.
|
Воскресенье
|
Завтрак
|
каша из овсяных хлопьев. Фрукты. Чай или кофе.
|
Обед
|
Борщ русско-украинский. Картофель жареный. Компот.
|
Ужин
|
Каша рисовая с луком и морковкой. Чай.
|
|
3 неделя поста
|
Понедельник
|
Завтрак
|
каша пшеничная. Орехи. Чай.
|
Обед
|
Картофельный суп с гречкой. Зразы картофельные. Фрукты. Кофе или чай.
|
Ужин
|
Чай
|
Вторник
|
Завтрак
|
каша гречневая. Чай
|
Обед
|
суп фасолевый. Вермишель с соусом грибным. Чай с вареньем.
|
Ужин
|
Чай
|
Среда
|
Завтрак
|
каша рисовая . Чай или кофе.
|
Обед
|
Овощная солянка. Капустный салат. Компот.
|
Ужин
|
Чай.
|
Четверг
|
Завтрак
|
каша из овсяных хлопьев. Фрукты. Чай или кофе.
|
Обед
|
Щи из свежей капусты. Салат из овощей. Компот.
|
Ужин
|
Пюре картофельное с икрой из баклажана. Чай.
|
Пятница
|
Завтрак
|
каша ячневая. Чай или кофе.
|
Обед
|
Суп гороховый. Салат с овощами. Компот.
|
Ужин
|
Каша гречневая. Чай.
|
Суббота
|
Завтрак
|
Каша пшенная. Чай или кофе.
|
Обед
|
Рассольник. Винегрет . Овощи. Компот.
|
Ужин
|
Вермишель отварная с лечо. Чай.
|
Примечание: Это уже вторая родительская суббота во время Великого Поста. Так же необходимо сходить на кладбище, чтобы отдать дань своим усопшим родственникам.
|
Воскресенье
|
Завтрак
|
каша пшеничная. Чай или кофе.
|
Обед
|
Борщ русско-украинский. Картофель жареный. Компот.
|
Ужин
|
Каша рисовая с луком и морковкой. Чай.
|
|
4 неделя поста
|
Понедельник
|
Завтрак
|
каша овсяная. Орехи. Чай.
|
Обед
|
Суп овощной. Каша гороховая. Орехи. Кофе или чай.
|
Ужин
|
Чай
|
Вторник
|
Завтрак
|
каша ячневая. Чай.
|
Обед
|
суп с чечевицей. соленые грибы . Чай с вареньем.
|
Ужин
|
Чай
|
Среда
|
Завтрак
|
каша рисовая . Чай или кофе.
|
Обед
|
борщ постный. Салат из огурцов и помидор. Компот.
|
Ужин
|
Чай.
|
Четверг
|
Завтрак
|
каша рисовая. Орехи. Чай или кофе.
|
Обед
|
суп картофельный с фасолью. Салат из овощей. Компот.
|
Ужин
|
Картофельное пюре с икрой из баклажана. Чай.
|
Пятница
|
Завтрак
|
каша овсяная. Чай или кофе.
|
Обед
|
Суп картофельный с зеленым горошком. Салат с овощами. Компот.
|
Ужин
|
Каша кукурузная. Чай.
|
Суббота
|
Завтрак
|
Каша гречневая. Чай или кофе.
|
Обед
|
Рассольник. Винегрет. Компот.
|
Ужин
|
Вермишель отварная с грибным соусом. Чай.
|
Примечание: Эта суббота уже будет третья по счету родительская.
|
Воскресенье
|
Завтрак
|
каша овсяная. Чай или кофе.
|
Обед
|
Борщ русско-украинский. Салат из овощей. Компот.
|
Ужин
|
Каша гречневая. с луком и морковкой. Чай.
В пятую и шестую неделю поста можно повторять меню предыдущих недель.