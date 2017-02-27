Аваков озвучил «конкретный план по Донбассу»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о наличии "конкретного плана" по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Киева есть «конкретный план» по возвращению Крыма и Донбасса.

«Я знаком с реальными планами наших дипломатов, которые работают над этой ситуацией, я в том числе как практик, который слишком много провел в зоне АТО и понимаю что там происходит, тоже принимаю в этом участие», — заявил Аваков в эфире телеканалу «1+1», передает РИА Новости.

«Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни ужшкммт с малейшими уступками», — подчеркнул Аваков.

По мнению министра, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

«Мы находимся в таком промежутке времени, когда этот вопрос можно решить быстро, дипломатическим путем, не военным путем», — отметил он.

Как ранее сообщал Topnews, депутат Верховной Рады из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко предложил сдать Крым в аренду России. Таким образом он намерен снять санкции с РФ и урегулировать конфликт на востоке Украины.

Инициативу Артеменко встретили с недоумением как в Москве, так и в Киеве.