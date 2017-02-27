 
TOP 10

1 Скандал на «Оскаре»: организаторы перепутали лучший фильм (ВИДЕО)

2 Аваков озвучил «конкретный план по Донбассу»

3 Расшифровано предсказание Нострадамуса на 2017 о России

4 Эксперты рассказали, что изменит курс доллара в ближайшее время

5 Крюков и Устюгов взяли "золото" в командном спринте на ЧМ по лыжным гонкам (ВИДЕО)

6 Поглумившийся над смертью Чуркина украинский депутат-радикал погиб в ДТП (ФОТО)

7 Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане: десятки раненых

8 Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

9 Чешский футболист спас жизнь вратарю команды соперника прямо на поле (ВИДЕО)

10 Оппозиционер Ильдар Дадин вышел на свободу и сделал первые заявления (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Аваков озвучил «конкретный план по Донбассу»

Опубликовано 27.02.17 08:31 Аваков озвучил «конкретный план по Донбассу»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о наличии "конкретного плана" по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Киева есть «конкретный план» по возвращению Крыма и Донбасса.

«Я знаком с реальными планами наших дипломатов, которые работают над этой ситуацией, я в том числе как практик, который слишком много провел в зоне АТО и понимаю что там происходит, тоже принимаю в этом участие», — заявил Аваков в эфире телеканалу «1+1», передает РИА Новости.

«Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни ужшкммт с малейшими уступками», — подчеркнул Аваков.

По мнению министра, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

«Мы находимся в таком промежутке времени, когда этот вопрос можно решить быстро, дипломатическим путем, не военным путем», — отметил он.

Как ранее сообщал Topnews, депутат Верховной Рады из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко предложил сдать Крым в аренду России. Таким образом он намерен снять санкции с РФ и урегулировать конфликт на востоке Украины.

Инициативу Артеменко встретили с недоумением как в Москве, так и в Киеве.
Другие материалы по этой теме

Савченко приехала в ДНР, чтобы посетить пленных силовиков ВСУ

Пьяный Порошенко, рассуждающий об "агрессии России", "взорвал" Сеть (ВИДЕО)

Порошенко заявил об угрозе войны с Россией

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга