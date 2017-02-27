Курс доллара на сегодня, 27 февраля 2017: что изменит курс доллара в ближайшее время - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 27 февраля 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и евро на сегодня, 27 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 февраля 2017 составляет 57,47 руб., курс евро на сегодня равен 60,45 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 27 февраля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,94 руб. при покупке и 60,06 руб., курс евро на 27 февраля 2017 равен 60,09 руб. и 63,59 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Коробков констатирует, что главным событием ужшкммт наступившей торговой недели обещает стать выступление президента США Дональда Трампа перед участниками объединенного заседания обеих палат американского Конгресса, что станет первым официальным выступлением 45-го президента США перед парламентариями.

"Реакция рынков на выступление президента Трампа может оказаться смешанной и будет зависеть от того, на какие аспекты экономической политики будет сделан акцент. В любом случае, смягчение фискальных правил и меры, направленные на уменьшение хронического дефицита во внешней торговле, приведут к росту индекса доллара по отношению к корзине основных валют", - констатирует специалист. Его слова приводит "Российская Газета".

Усилить позиции доллара сможет и публикация новых данных о динамике американского ВВП в четвертом квартале 2016 года, а также и ситуация на рынке нефти, где уже с начаала года сформировался узкий диапазон колебаний, между 54-57 долларами за баррель марки Brent.

"Совокупность факторов сигнализирует о высокой вероятности ценовой коррекции на нефтяном рынке, а это значит, что российский рубль окажется под давлением. В ближайшие недели пара USD/RUB может вернуться выше 60 рублей за единицу американской валюты, а в случае пробоя уровня сопротивления на отметке в 60,50, дальнейший рост в район 62,50 можно считать обеспеченным", - отметил Коробков.