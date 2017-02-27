Курс доллара на сегодня, 27 февраля 2017: рубль попадет под удар в марте - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 27 февраля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 26 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 февраля 2017 составляет 57,47 руб., курс евро на сегодня - 60,45 руб.

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По словам аналитика ГК TeleTrade Марка Гойхмана, стремительное укрепление российской валюты в феврале до уровня 56,6 рублей происходило явно вопреки устремлениям экономических властей нашей страны. Рост рубля, как отметил эксперт, обеспечивает, прежде всего, спекулятивный приток иностранного капитала.

"Это ужшкммт завязано на политику ЦБ, у которого свой резон, зачастую не идущий в унисон с правительством. Центробанк держит высокую ключевую ставку в 10% и препятствует излишку рублей на рынке, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4%", - цитирует Гойхмана Regnum.

Также он отметил, что "победное шествие" рубля в феврале обеспечивается путем подпитывания сезонно малым импортом и притоком рублей, связанным с приватизационными сделками.

"Данные факторы нельзя рассматривать как долгосрочные. Тем более в условиях, когда из-за укрепления рубля при стабильных нефтяных ценах бюджет недополучает доходы. Минфин пытается воздействовать на динамику нашей валюты, скупая «излишние» доллары на рынке. Пока это не приводило к ослаблению рубля, поскольку масштабы покупок невелики. Но постепенно это станет больше давить на рубль, проявляя накопленный эффект", - сказал эксперт, напомнив также, что весной традиционно увеличивается импорт и спрос на валюту, но пока что не предвидится новых продаж по приватизации. Кроме того, нельзя не отметить неожиданное ужесточение риторики США в отношении России.

"Все эти факторы работают против рубля. До конца февраля российская валюта поддерживается налоговым периодом. Кроме того, играет роль улучшение прогноза рейтинга Moody"s по российским долговым бумагам с «негативного» на «стабильный». Но с приходом марта ослабление может развиться дальше, хотя и не слишком далеко, поскольку нефтяные цены высоки. Сейчас важным техническим сопротивлением выступает уровень 59 руб./доллар. При его преодолении вполне можно будет увидеть котировки рост до 60 руб./доллар", — уверен Гойхман.