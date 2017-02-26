"Оскар 2017": трансляция в России, смотреть онлайн церемонию, номинанты (ВИДЕО)

26 февраля (в ночь на 27 февраля по мск) в Лос-Анджелесе начнется 89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар».

"Оскар 2017": время, когда будет

В воскресенье, 26 февраля 2017 года, (27 февраля в 02.30 мск) в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе состоится 89-я церемония вручения премии "Оскар".

"Оскар 2017": трансляция в России, смотреть онлайн по какому каналу?

Трансляцию церемонии вручения премии "Оскар 2017" в прямом эфире в России не покажут по федеральным каналам. Однако отечественные зрители смогут увидеть мероприятие в повторе и, конечно, монтаже в эфире "Первого канала" в ночь с 27 на 28 февраля 2017. Начало в 00:10 мск.

Кроме того, следить за мероприятием в режиме онлайн ужшкммт можно будет на официальном сайте премии, а также на Ютуб-канале с трансляцией канала АBC, который традиционно ведет прямую трансляцию церемонии, начиная с 1976 года.

"Оскар 2017". Прямая трансляция в России. Церемония 26.02.2017. Смотреть онлайн. ВИДЕО

"Оскар 2017": номинанты

Лидером по числу номинаций стал музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд», который по числу номинаций сравнялся с "Титаником" Джеймса Кэмерона. Фильм Дэмьена Шазелла может получить 14 наград — в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

«Лунный свет» и «Прибытие» выдвинуты в 8 номинациях каждый. Немногим менее наград, а именно 6, могут получить картины «Манчестер у моря», «По соображениям совести» и «Лев».

Лучший фильм:

• Прибытие (продюсеры: Шон Леви, Дэн Ливайн, Аарон Райдер и Дэвид Линд)

• Ограды (продюсеры: Скотт Рудин, Дензел Вашингтон и Тодд Блэк)

• По соображениям совести (продюсеры: Билл Микэник и Дэвид Пермут)

• Любой ценой (продюсеры: Карла Хэкен и Джули Йорн)

• Скрытые фигуры (продюсеры: Донна Джильотти, Питер Чернин, Дженно Топпинг, Фаррелл Уильямс и Тед Мелфи)

• Ла-Ла Ленд (продюсеры: Фред Бергер, Джордан Хоровиц и Марк Платт)

• Лев (продюсеры: Эмиль Шерман, Эйн Каннинг и Энджи Филдер)

• Манчестер у моря (продюсеры: Мэтт Деймон, Кимберли Стюард, Крис Мур, Лорен Бек и Кевин Дж. Уолш)

• Лунный свет (продюсеры: Адель Романски, Деде Гарднер и Джереми Клейнер)



Лучшая режиссерская работа:

• Дени Вильнёв — "Прибытие"

• Мел Гибсон — "По соображениям совести"

• Дэмьен Шазелл — "Ла-Ла Ленд"

• Кеннет Лонерган — "Манчестер у моря"

• Барри Дженкинс — "Лунный свет"



Лучший актер:

• Кейси Аффлек — "Манчестер у моря" (за роль Ли Чандлера)

• Эндрю Гарфилд — "По соображениям совести" (за роль Десмонда Досса)

• Райан Гослинг — "Ла-Ла Ленд" (за роль Себастьяна Уайлдера)

• Вигго Мортенсен — "Капитан Фантастик" (за роль Бена Кэша)

• Дензел Вашингтон — "Ограды" (за роль Троя Максона)



Лучшая актриса

• Изабель Юппер — "Она" (за роль Мишель Леблан)

• Рут Негга — "Лавинг" (за роль Милдред Лавинг)

• Натали Портман — "Джеки" (за роль Джеки Кеннеди)

• Эмма Стоун — "Ла-Ла Ленд" (за роль Мии Долан)

• Мерил Стрип — "Флоренс Фостер Дженкинс" (за роль Флоренс Фостер Дженкинс)



Лучший актер второго плана:

• Махершала Али — "Лунный свет" (за роль Хуана)

• Джефф Бриджес — "Любой ценой" (за роль Маркуса Гамильтона)

• Лукас Хеджес — "Манчестер у моря" (за роль Патрика Чандлера)

• Дев Патель — "Лев" (за роль Сару Брайерли)

• Майкл Шеннон — "Под покровом ночи" (за роль Бобби Андеса)



Лушчая актриса второго плана:

• Виола Дэвис — "Ограды" (за роль Роуз Максон)

• Наоми Харрис — "Лунный свет" (за роль Паулы)

• Николь Кидман — "Лев" (за роль Сью Брайерли)

• Октавия Спенсер — "Скрытые фигуры" (за роль Дороти Воан)

• Мишель Уильямс — "Манчестер у моря" (за роль Рэнди Чандлер)



Лучший оригинальный сценарий:

• Тейлор Шеридан — "Любой ценой"

• Дэмьен Шазелл — "Ла-Ла Ленд"

• Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу — "Лобстер"

• Кеннет Лонерган — "Манчестер у моря"

• Майк Миллс — "Женщины ХХ века"



Лучший адаптированный сценарий:

• Эрик Хайссерер — "Прибытие"

• Огаст Уилсон (посмертно) — "Ограды"

• Эллисон Шредер и Тед Мелфи — "Скрытые фигуры"

• Люк Дэвис — "Лев"

• Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни — "Лунный свет"



Лучший анимационный полнометражный фильм:

• Кубо. Легенда о самурае / Kubo and the Two Strings (Трэвис Найт и Эрианн Сутнер)

• Моана / Moana (Джон Маскер, Рон Клементс и Оснат Шурер)

• Жизнь кабачка / Ma vie de Courgette (Клод Баррас и Макс Карли)

• Красная черепаха / La Tortue Rouge (Михаэль Дюдок де Вит и Тосио Судзуки)

• Зверополис / Zootopia (Байрон Ховард, Рич Мур и Кларк Спенсер)



Лучший фильм на иностранном языке:

• Моя земля / Under sandet (Дания), реж. Мартин Зандвлиет

• Вторая жизнь Уве / En man som heter Ove (Швеция), реж. Ханнес Холм

• Коммивояжёр / فروشنده (Forushande)‎‎ (Иран), реж. Асгар Фархади

• Танна / Tanna (Австралия), реж. Мартин Батлер, Бентли Дин

• Тони Эрдманн / Toni Erdmann (Германия), реж. Марен Аде

Кроме того, будут объявлены обладатели "Оскара" в следующих номинациях:

• Лучшая музыка к фильму

• Лучшая песня к фильму

• Лучший монтаж

• Лучшая операторская работа

• Лучшая работа художника

• Лучший дизайн костюмов

• Лучший звук

• Лучший звуковой монтаж

• Лучшие визуальные эффекты

• Лучший грим и причёски

• Лучший документальный полнометражный фильм

• Лучший документальный короткометражный фильм

• Лучший игровой короткометражный фильм

• Лучший анимационный короткометражный фильм