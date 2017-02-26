"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон": обзор матча от 26.02.2017, видео голов, счет, результат (ВИДЕО)
Опубликовано 26.02.17 21:45
26 февраля 2017 в финальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:2.
"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон": счет 3:2 принес манкунианцам Кубок Лиги
«Манчестер Юнайтед» одолел «Саутгемптон» в драматичном финале Кубка английской лиги. Матч, состоявшийся 26 февраля 2017 на легендарном стадионе "Уэмбли", закончился со счетом 3:2 ы пользу манкунианцев.
"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон": обзор финала Кубка Лиги
По ходу встречи "красные дьяволы" вели со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Ибрагимович и Лингард.
Однако еще до перерыва "Саутгемптону" удалось сравнять счёт. В уже добавленное к первому тайму время забил Габбьядини.
Он же сравнял счет сразу после перерыва, но «МЮ» всё-таки вырвал победу ужшкммт в концовке.
Победный гол на 87-й минуте встречи снова забил Ибрагимович.
Для наставника «МЮ» Жозе Моуринью этот трофей стал вторым на посту главного тренера команды. В августе манкунианцы обыграли «Лестер Сити» (2:1) в матче за Суперкубок Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон", счет 3:2. ВИДЕО голов