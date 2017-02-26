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"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон": обзор матча от 26.02.2017, видео голов, счет, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 26.02.17 21:45 "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон": обзор матча от 26.02.2017, видео голов, счет, результат (ВИДЕО)

26 февраля 2017 в финальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:2.

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон": счет 3:2 принес манкунианцам Кубок Лиги

«Манчестер Юнайтед» одолел «Саутгемптон» в драматичном финале Кубка английской лиги. Матч, состоявшийся 26 февраля 2017 на легендарном стадионе "Уэмбли", закончился со счетом 3:2 ы пользу манкунианцев.

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон": обзор финала Кубка Лиги

По ходу встречи "красные дьяволы" вели со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Ибрагимович и Лингард.

Однако еще до перерыва "Саутгемптону" удалось сравнять счёт. В уже добавленное к первому тайму время забил Габбьядини.

Он же сравнял счет сразу после перерыва, но «МЮ» всё-таки вырвал победу ужшкммт в концовке.

Победный гол на 87-й минуте встречи снова забил Ибрагимович.

Для наставника «МЮ» Жозе Моуринью этот трофей стал вторым на посту главного тренера команды. В августе манкунианцы обыграли «Лестер Сити» (2:1) в матче за Суперкубок Англии.

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон", счет 3:2. ВИДЕО голов
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