Поглумившийся над смертью Чуркина украинский депутат-радикал погиб в ДТП (ФОТО)

Депутат "Радикальной партии" Украины Сергей Лященко опубликовал в соцсети циничную шутку про скончавшегося постпреда РФ при ООН и спустя четыре дня погиб в аварии.

Депутат Днепропетровского облсовета от Радикальной партии Сергей Лященко, поглумившийся над смертью Виталия Чуркина, погиб в ДТП в ночь на 24 февраля в Днепропетровской области, сообщают близкие политика и ряд украинских СМИ.

«Сегодня ночью страшная авария забрала жизнь Сергея Лященко. Эта трагедия коснулась сердца каждого, кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель Mazda 6, в котором Лященко ехал на пассажирском сиденье, не ужшкммт справился с управлением и врезался в ограждение. Депутат погиб на месте, водителя госпитализировали.

Фото с места аварии, в которой погиб депутат Лященко

Отметим, что четырьмя днями ранее Лященко поглумился на своей странице в Facebook над смертью постпреда России в ООН Виталия Чуркина.

Украинский радикал 21 февраля перепостил твит с фразой «В чане, где варят Чуркина, не хватает лаврового листа».

В комментариях Лященко продолжил с товарищами смаковать уход из жизни российского дипломата. Теперь же в аккаунте депутата его недругами точно так же обсуждается его собственная страшная гибель на штырях дорожного ограждения.

Многие пользователи отметили, что «бумеранг очень быстро вернулся назад», а также припомнили законы действия кармы, по которым греховные действия человека сказываются на его собственной будущей жизни.