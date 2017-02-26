"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон": прогноз на матч 26.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

26 февраля 2017 состоится финал Кубка Лиги Англии между командами "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон".

В воскресенье, 26 февраля состоится один из старейших турниров Старого Света - финал Кубка английской Лиги. На легендарном стадионе «Уэмбли» «Манчестер Юнайтед» принимает «Саутгемптон». Начало поединка в 19:30 по мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон", 26 февраля 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 26 февраля 2017 года не покажут по федеральным каналам нашей страны, однако следить за ходом матча онлайн можно будет в Сети.

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон". Смотреть онлайн 26.02.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 26 февраля 2017: перед финалом Кубка Лиги

«Манчестер Юнайтед» на пути к финалу Кубка лиги обыграли «Нортгемптон Таун» (3:1), «Манчестер Сити» (1:0) и «Вест Хэм» (4:1). В полуфинале "красные ужшкммт дьяволы" не без труда взяли вверх над «Халл Сити» (2:0 и 1:2).

Сейчас в турнирной таблице АПЛ подопечные Жозе Моуриньо занимают шестое место. В десяти последних матчах манкунианцы одержали семь побед и трижды сыграли вничью с общей разницей забитых и пропущенных мячей 18:5.

Накауне финала "МЮ" обыгграл «Сент-Этьен» (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы, благодаря чему вышли в 1/8 финала, где сыграют с «Ростовом».

"Сент-Этьен" - "Манчестер Юнайтед", 0:1. ВИДЕО

К сожалению, во Франции травму получил Генрих Мхитарян, поэтому рискует пропустить финал Кубка лиги. Также под вопросом участие во встрече Уэйна Руни и Фила Джонса.

Что касается нынешнего соперника "красных дьяволов", то «Саутгемптон» на пути к финалу Кубка лиги поочередно обыграл «Кристал Пэлас» (2:0), «Сандерленд» (1:0), «Арсенал» (2:0) и «Ливерпуль» (1:0 и 1:0).

В турнирной таблице АПЛ «святые» расположились на 11-й позиции.

В последнее время нынешнего финалиста не радуют болельщиков: в10 предыдущих матчей "Саутгемптон" потерпел сразу шесть поражений, один раз сыграл вничью и одержал три победы.

С «Манчестер Юнайтед» подопечные Клода Пюэля встречались еще 19 августа прошлого года и проиграли со счетом 0:2.

В лазарете «Саутгемптона» сейчас находятся Вирджил Ван Дейк, Алекс Макарти, Чарли Остин и Мэтт Таргетт. Финал Кубка лиги рискуют пропустить Софиан Буфаль и Джейк Хескет.

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 26 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры уверены в победе манкунианцев: победа «Манчестер Юнайтед» — 1,80, победа «Саутгемптона» — 5,00, ничья в основное время – 3,70.