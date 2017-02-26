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YouTube ВИДЕО падения в пропасть мотоциклиста, которого сбила автоледи, попало в Сеть

Опубликовано 26.02.17 13:24 YouTube ВИДЕО падения в пропасть мотоциклиста, которого сбила автоледи, попало в Сеть

На опубликованном на Ютуб видео попало шокирующее ДТП на острове Тайвань: женщина-водитель убила мотоциклиста, сбросив его в пропасть.

В Сеть попало видео ДТП, на котором женщина на легковушке врезается в мотоциклиста. От удара байкер вылетает за пределы дороги в 20-метровую пропасть.

Авария случилась 22 февраля на одной из горных трасс острова Тайвань. Судя по записи с камер, женщина ехала по встречке и лоб в лоб столкнулась с мопедом.

Глубина пропасти, в которую упал мотоциклист, превышала 20 метров. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако ужшкммт спасти его врачам не удалось, пишет Лайф.

Автомобилем, ставшим виновником ДТП, управляла женщина-водитель. Она не смогла пояснить полицейским, что заставило её выехать на полосу встречного движения.

YouTube ВИДЕО жуткой гибели мотоциклиста на Тайване попало в Сеть
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