Оппозиционер Ильдар Дадин вышел на свободу и сделал первые заявления (ВИДЕО)

Оппозиционный активист Ильдар Дадин будет освобожден из колонии в Алтайском крае.

Активист Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии в Алтайском крае. Кадры с его освобождением показывает ряд телеканалов.

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Осужденный за нарушения правил проведения митингов Ильдар Дадин освобожден из колонии в Алтайском крае, подтвердила ТАСС его супруга Анастасия Зотова.

"Ильдара выпустили. В ближайшее время мы решим, как поедем домой. Может на поезде поедем в связи с тем, что билеты дорогие", - сказала она.

Зотова с 23 февраля находилась у здания ужшкммт колонии в Рубцовске, где Дадин отбывал наказание.

После своего освобождения Дадин ответил на вопросы встречающих его журналистов, а затем уехал.

Адвокат Дадина Ксения Костромина отметила, что ее клиент в ближайшее время обсудит вопрос о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

"Пока рано говорить по поводу компенсаций, ведь нам необходимо всем встретиться и обсудить этот вопрос. Скорее всего, это случится на следующей неделе. Тогда мы будем готовы прокомментировать данную тему", - отметила защитник.

«Я ожидал увидеть только жену и сестру. Я выжил благодаря поддержке всех честных людей. Хочу сказать им спасибо и что я их люблю. Говорят, в России нет гражданского общества. Я думаю, есть, оно часть мирового общества», — цитирует самого Дадина «Новая газета».

Он также отметил, что продолжит «бороться с лживым режимом, чтобы права человека соблюдались и было как в цивилизованном мире». Дадин прокомментировал слова своей супруги о том, что она хочет уехать с ним за границу из-за опасений, что его снова арестуют. «Мы еще это обсудим. Я хочу пока хотя бы месяц отдохнуть. Максимум — полгода. Если я не буду участвовать дольше — сам себя уважать не буду. Хочется вернуться в строй. Готов свою жизнь отдать, чтобы в России не вернулись времена репрессий Сталина», — сказал он.

Как писал Topnews, 22 февраля президиум Верховного суда РФ постановил освободить Дадина и признать за ним право на реабилитацию.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.