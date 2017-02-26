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В Ираке найдено самое крупное массовое захоронение жертв ИГИЛ: 4 тыс. погибших

Опубликовано 26.02.17 11:53 В Ираке найдено самое крупное массовое захоронение жертв ИГИЛ: 4 тыс. погибших

После освобождения территории на западе Ирака правительственные войска обнаружили массовое захоронение людей в районе населённого пункта Хасфа.

В Ираке неподалёку от Мосула обнаружено крупнейшее массовое захоронение, в котором, по оценкам Human Rights Watch, находится около 4 тыс. тел, передает RT.

По данным газеты The Telegraph, воронка расположена в районе Хасфа, неподалёку от дороги, соединяющей Мосул с Багдадом. Туда боевики запрещенного в России террористического объединения «Исламское государство» в 2014 году сваливали тела убитых иракских силовиков.

По словам местных жителей, убийства в этом районе начались через полгода после того, как летом 2014 года террористы ИГ захватили Мосул. Таким образом, воронка ужшкммт была местом не только захоронения, но и казни. Очевидцы сообщили, что изначально её глубина составляла около 400 м. К июню 2015 года боевики засыпали её землёй, предварительно свалив туда грузовые контейнеры и обломки бетонных стен.
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