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В Тульской области муж-ревнивец заживо сжег супругу и еще троих друзей

Опубликовано 26.02.17 11:47 В Тульской области муж-ревнивец заживо сжег супругу и еще троих друзей

В Тульской области мужчина поджег дом, в котором его жена распивала алкоголь вместе с четырьмя знакомыми - лишь одному удалось выжить.

Xетыре человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в городе Богородицке Тульской области. Хозяин дома госпитализирован с ожогами 20% кожного покрова. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Общая площадь возгорания составила 36 кв. метров.

По факту смерти четырех человек на пожаре в Тульской области возбуждено уголовное дело по п.п. "а, е" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более человек общественно опасным способом), сообщает СКР. 

 

Уже задержан ужшкммт подозреваемый - 35-летний местный житель. По версии следствия, в частном доме в городе Богородицке Тульской области компания из пяти человек (30-летний хозяин дома, двое мужчин 32 и 36 лет и двое женщин 33 и 39 лет) распивали спиртное. Около трех ночи к коттеджу пришел супруг младшей из участниц застолья. Из ревности он поджег террасу. 

 

Вспыхнул пожар, выбраться сумел лишь хозяин дома. Гости погибли, предположительно, от отравления угарным газом. 

 

В настоящее время следователями продолжается проводиться комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
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