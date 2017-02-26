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Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр назвала Виталия Чуркина другом

Опубликовано 26.02.17 11:22 Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр назвала Виталия Чуркина другом

Бывший американский постпред при ООН рассказала о дружбе с российским дипломатом.

Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр в статье газеты New York Times назвала постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля, своим другом и одним из самых эффективных дипломатов в мире, передает РИА Новости.

В статье под названием "Мой друг, российский посол" Пауэр написала, что Чуркин был "одним из самых эффективных дипломатов в мире".

"Я была постоянным представителем США при ООН с 2013 года до того момента, как президент (США Дональд) Трамп пришел к власти, и в течение последних нескольких лет я, вероятно, была самым заметным противником представителя Чуркина", — написала Пауэр. Она ужшкммт отметила, что он преданно отстаивал позицию Москвы по Украине и Сирии.

«Мы оба любили спорт, и единственный раз, когда я не смогла дозвониться до него, это когда Россия сражалась за олимпийскую медаль»,— вспоминает Пауэр. Чуркин был единственным коллегой Пауэр из ООН, которого она пригласила  в дом своих родителей на ужин по случаю Дня Благодарения, пишет дипломат. «В то же время Виталий был мастерским рассказчиком с невероятным чувством юмора, хорошим другом и одной из лучших надежд, которая была у США и РФ на совместную работу. Я убита горем из-за его смерти»,— призналась Пауэр, слова которой приводят "Известия".

В ходе одной из последних встреч экс-постпред США поделилась с Чуркиным идеей о совместном преподавании в университете после ухода на пенсию. По словам Пауэр – Чуркин был постоянным «элементом», в то время как «остальные дипломаты приезжали и уезжали из Нью-Йорка».

«Виталий Чуркин— грозный противник, заботливый друг и яростный защитник России— страны, которой он восхищался и стремился, чтобы ей гордились»,— заключила она, выразив сожаление, что слова о заслугах и достоинствах российского дипломата интерпретируются как некие уступки «российской агрессии».
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