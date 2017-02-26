Нострадамус, предсказания на 2017 год: Россия даст миру мессию (ВИДЕО)

Предсказание Мишеля Нострадамуса на 2017 год расшифровано учеными.

Нострадамус: предсказания на 2017 год касаются России

Ученые сумели расшифровать часть пресказаний на 2017 год известного французского астролога, алхимика, медика и пророка Нострадамуса, жившего более 450 лет назад.

Согласно толкованиям экспертов, которые занимаются изучением стилистики текстов знаменитого пророка, в нынешнем году на Земле появится уникальный ребенок, обладающий сверхзнаниями о человечестве.

По предсказанию Нострадамуса с возрастом он обретет настолько великое могущество, что ему станут поклоняться даже «цари ужшкммт мира», которые признают его власть над собой.

Как утверждал французский астролог, младенец родится в стране холодных лесов вблизи малахитовой горы.

Вначале ученые уверенно заявили, что речь идет именно о родине пророка Франции. Специалисты даже указывали на то, что уникальный младенец родится в городе Леон. Однако вскоре в среде экспертов возникли разногласия, так как эту эту местность сложно назвать холодной а, следовательно, ребенок здесь появиться не может.

Тогда специалисты резонно предположили, что вероятнее всего речь в предсказаниях Нострадамуса на 2017 год идет о России, а именно об Урале, где и в самом деле имеются огромные залежи малахита, а климат действительно крайне суров.

Нострадамус: предсказания на 2017 год. ВИДЕО