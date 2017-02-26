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В Новом Орлеане автомобиль протаранил толпу зрителей на параде: десятки пострадавших (ВИДЕО)

Опубликовано 26.02.17 10:58 В Новом Орлеане автомобиль протаранил толпу зрителей на параде: десятки пострадавших (ВИДЕО)

Водитель направил машину на людей во время парада Krewe of Endymion. Очевидцы уверяют, что он был пьян.

Как минимум 21 человек получили ранения различной степени тяжести после того, как автомобиль врезался в толпу в субботу вечером на праздничном параде в Новом Орлеане. Пятеро - серьезно ранены, передает "Интерфакс" со ссылкой на CNN.

Глава местного полицейского управления сообщил, что задержан водитель пикапа в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Свидетели на месте инцидента также сообщили каналу, что водитель пикапа скорее ужшкммт всего был пьян, и ничто не указывает на теракт. Автомобиль въехал в праздничный парад Марди Гра (праздник перед католическим Великим постом) и врезался в самосвал на ближайшем перекрестке. Свидетели сообщили, что ​​он протаранил еще несколько машин, прежде чем врезаться в толпу.

По данным The Mirror, число пострадавших может достигать 50. Инцидент произошел во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion; сообщение о нем зафиксировано в 19:45 по времени Восточного побережья США (03:45 мск), уточняет "Коммерсантъ".

В интернете появилось видео с места наезда автомобиля на прохожих в Новом Орлеане (штат Луизиана).
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