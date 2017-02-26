В Германии вооруженный водитель въехал в толпу пешеходов: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Въехавший в толпу людей в Германии водитель оказался гражданином Германии.

В результате наезда автомобиля на группу людей в Германии в городе Гейдельберге умер один из пострадавших. Это произошло в субботу, 25 февраля, пишет ИА REGNUM со ссылкой на агентство DPA.

25 февраля водитель совершил наезд на прохожих в Гейдельберге, после чего попытался скрыться. Он был вооружен ножом. Полицейские ранили мужчину и остановили его в 150 метрах от наезда.