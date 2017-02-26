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В Германии вооруженный водитель въехал в толпу пешеходов: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 26.02.17 10:32 В Германии вооруженный водитель въехал в толпу пешеходов: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Въехавший в толпу людей в Германии водитель оказался гражданином Германии.

В результате наезда автомобиля на группу людей в Германии в городе Гейдельберге умер один из пострадавших. Это произошло в субботу, 25 февраля, пишет ИА REGNUM  со ссылкой на агентство DPA.

25 февраля водитель совершил наезд на прохожих в Гейдельберге, после чего попытался скрыться. Он был вооружен ножом. Полицейские ранили мужчину и остановили его в 150 метрах от наезда.

В результате инцидента скончался 73-летний немец - он умер в больнице ужшкммт из-за полученных травм. Еще три человека пострадали. Помимо вышеупомянутого мужчины, это 32-летний гражданин Австрии и 29-летняя гражданка Боснии и Герцеговины. Им была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.

Водитель, который въехал в толпу в немецком Гейдельберге, оказался 35-летним гражданином Германии. Об этом говорится в совместном сообщении полиции и прокуратуры, передает "Газета.ру".

По данным ведомств, к настоящему моменту водитель прооперирован, о его состоянии не сообщается. Обстоятельства произошедшего пока неясны. По данным полиции, еще нет доказательств, указывающих на то, что это был теракт.

В посольстве России в ФРГ сообщили, что граждан РФ среди пострадавших в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в немецком Гейдельберге нет.
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