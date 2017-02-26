"Атлетико" (Мадрид) - "Барселона": прогноз на матч 26.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Атлетико" (Мадрид) - "Барселона" 26 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

26 февраля 2017 года на поле стадиона "Висенте Кальдерон" в Мадриде местный "Атлетико" принимает каталонскую "Барселону" в матче 24-го тура Чемпионата Испании по футболу. Начало в 18:15 мск.

"Атлетико" (Мадрид) - "Барселона" 26 февраля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Атлетико Мадрид" - "Барселона" 26 февраля 2017 года не покажут по федеральным каналам нашей страны, однако следить за ходом матча онлайн можно будет в Сети.

"Атлетико" - "Барселона" 26 февраля 2017: перед матчем

"Атлетико" сейчас идет четвертым в турнирной таблице и имеет в своем запасе 45 очков. В предыдущих ужшкммт матчах мадридский клуб победил "Леганес" (2:0), "Сельту" (3:2) и "Спортинг Хихон" (4:1).

"Барселона" по итогам 23-х туров располагается на втором месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Реала" на одно очко (51 против 52). Ранее клуб разгромил "Атлетик" из "Бильбао" (3:0), "Алавис" (6:0) и одолела "Леганес" (2:1).

Ранее клубы встречались между собой в полуфинале Кубка Испании 7 февраля. В том поединке команды разошлись миром - 1:1.

"Барселона" - "Атлетик" 1:1 ВИДЕО голов

"Атлетико" - "Барселона" 26 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Барселону" однозначным фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу гостей со средним коэффициентом 2,45, на успех "Атлетико" - 3,00, на ничью - 3,55.