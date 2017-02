"Оскар 2017": номинанты, когда будет, время, дата, трансляция, смотреть онлайн (ВИДЕО) "Оскар 2017": прямая трансляция, где смотреть онлайн, номинанты, прогнозы и многое другое читайте в материале TopNews. "Оскар" 2017: когда, время, дата В воскресенье, 26 февраля 2017 года, в 02.30 мск в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе состоится 89-я церемония вручения премии "Оскар". "Оскар 2017": онлайн трансляция, смотреть по какому каналу? Трансляцию церемонии вручения премии "Оскар 2017" в прямом эфире в России не покажут по федеральным каналам. Однако отечественные зрители смогут увидеть мероприятие в повторе и, конечно, монтаже в эфире "Первого канала" в ночь с 27 на 28 февраля 2017. Начало в 00:10 мск. Кроме того, следить за мероприятием в режиме онлайн можно будет на ужшкммт официальном сайте премии, а также на Ютуб-канале с трансляцией канала АBC, который традиционно ведет прямую трансляцию церемонии, начиная с 1976 года. "Оскар 2017". Смотреть онлайн. Прямая трансляция 26.02.2017. ВИДЕО "Оскар 2017": номинанты В этом году лидером по числу номинаций на премию "Оскар" является картина "Ла-Ла Ленд", претендующая на 14 статуэток. Остальные номинанты и категории премии приводим ниже: Лучший фильм: • Прибытие (продюсеры: Шон Леви, Дэн Ливайн, Аарон Райдер и Дэвид Линд) • Ограды (продюсеры: Скотт Рудин, Дензел Вашингтон и Тодд Блэк) • По соображениям совести (продюсеры: Билл Микэник и Дэвид Пермут) • Любой ценой (продюсеры: Карла Хэкен и Джули Йорн) • Скрытые фигуры (продюсеры: Донна Джильотти, Питер Чернин, Дженно Топпинг, Фаррелл Уильямс и Тед Мелфи) • Ла-Ла Ленд (продюсеры: Фред Бергер, Джордан Хоровиц и Марк Платт) • Лев (продюсеры: Эмиль Шерман, Эйн Каннинг и Энджи Филдер) • Манчестер у моря (продюсеры: Мэтт Деймон, Кимберли Стюард, Крис Мур, Лорен Бек и Кевин Дж. Уолш) • Лунный свет (продюсеры: Адель Романски, Деде Гарднер и Джереми Клейнер)

Лучшая режиссерская работа: • Дени Вильнёв — "Прибытие" • Мел Гибсон — "По соображениям совести" • Дэмьен Шазелл — "Ла-Ла Ленд" • Кеннет Лонерган — "Манчестер у моря" • Барри Дженкинс — "Лунный свет"

Лучший актер: • Кейси Аффлек — "Манчестер у моря" (за роль Ли Чандлера) • Эндрю Гарфилд — "По соображениям совести" (за роль Десмонда Досса) • Райан Гослинг — "Ла-Ла Ленд" (за роль Себастьяна Уайлдера) • Вигго Мортенсен — "Капитан Фантастик" (за роль Бена Кэша) • Дензел Вашингтон — "Ограды" (за роль Троя Максона)

Лучшая актриса • Изабель Юппер — "Она" (за роль Мишель Леблан) • Рут Негга — "Лавинг" (за роль Милдред Лавинг) • Натали Портман — "Джеки" (за роль Джеки Кеннеди) • Эмма Стоун — "Ла-Ла Ленд" (за роль Мии Долан) • Мерил Стрип — "Флоренс Фостер Дженкинс" (за роль Флоренс Фостер Дженкинс)

Лучший актер второго плана: • Махершала Али — "Лунный свет" (за роль Хуана) • Джефф Бриджес — "Любой ценой" (за роль Маркуса Гамильтона) • Лукас Хеджес — "Манчестер у моря" (за роль Патрика Чандлера) • Дев Патель — "Лев" (за роль Сару Брайерли) • Майкл Шеннон — "Под покровом ночи" (за роль Бобби Андеса)

Лушчая актриса второго плана: • Виола Дэвис — "Ограды" (за роль Роуз Максон) • Наоми Харрис — "Лунный свет" (за роль Паулы) • Николь Кидман — "Лев" (за роль Сью Брайерли) • Октавия Спенсер — "Скрытые фигуры" (за роль Дороти Воан) • Мишель Уильямс — "Манчестер у моря" (за роль Рэнди Чандлер)

Лучший оригинальный сценарий: • Тейлор Шеридан — "Любой ценой" • Дэмьен Шазелл — "Ла-Ла Ленд" • Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу — "Лобстер" • Кеннет Лонерган — "Манчестер у моря" • Майк Миллс — "Женщины ХХ века"

Лучший адаптированный сценарий: • Эрик Хайссерер — "Прибытие" • Огаст Уилсон (посмертно) — "Ограды" • Эллисон Шредер и Тед Мелфи — "Скрытые фигуры" • Люк Дэвис — "Лев" • Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни — "Лунный свет"

Лучший анимационный полнометражный фильм: • Кубо. Легенда о самурае / Kubo and the Two Strings (Трэвис Найт и Эрианн Сутнер) • Моана / Moana (Джон Маскер, Рон Клементс и Оснат Шурер) • Жизнь кабачка / Ma vie de Courgette (Клод Баррас и Макс Карли) • Красная черепаха / La Tortue Rouge (Михаэль Дюдок де Вит и Тосио Судзуки) • Зверополис / Zootopia (Байрон Ховард, Рич Мур и Кларк Спенсер)

Лучший фильм на иностранном языке: • Моя земля / Under sandet (Дания), реж. Мартин Зандвлиет • Вторая жизнь Уве / En man som heter Ove (Швеция), реж. Ханнес Холм • Коммивояжёр / فروشنده (Forushande)‎‎ (Иран), реж. Асгар Фархади • Танна / Tanna (Австралия), реж. Мартин Батлер, Бентли Дин • Тони Эрдманн / Toni Erdmann (Германия), реж. Марен Аде Кроме того, будут объявлены обладатели "Оскара" в следующих номинациях: • Лучшая музыка к фильму • Лучшая песня к фильму • Лучший монтаж • Лучшая операторская работа • Лучшая работа художника • Лучший дизайн костюмов • Лучший звук • Лучший звуковой монтаж • Лучшие визуальные эффекты • Лучший грим и причёски • Лучший документальный полнометражный фильм • Лучший документальный короткометражный фильм • Лучший игровой короткометражный фильм • Лучший анимационный короткометражный фильм