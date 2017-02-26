"Оскар 2017": номинанты, когда будет, время, дата, трансляция, смотреть онлайн (ВИДЕО)
Опубликовано 25.02.17 23:39
"Оскар 2017": прямая трансляция, где смотреть онлайн, номинанты, прогнозы и многое другое читайте в материале TopNews.
"Оскар" 2017: когда, время, дата
В воскресенье, 26 февраля 2017 года, в 02.30 мск в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе состоится 89-я церемония вручения премии "Оскар".
"Оскар 2017": онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?
Трансляцию церемонии вручения премии "Оскар 2017" в прямом эфире в России не покажут по федеральным каналам. Однако отечественные зрители смогут увидеть мероприятие в повторе и, конечно, монтаже в эфире "Первого канала" в ночь с 27 на 28 февраля 2017. Начало в 00:10 мск.
Кроме того, следить за мероприятием в режиме онлайн можно будет на ужшкммт официальном сайте премии, а также на Ютуб-канале с трансляцией канала АBC, который традиционно ведет прямую трансляцию церемонии, начиная с 1976 года.
"Оскар 2017". Смотреть онлайн. Прямая трансляция 26.02.2017. ВИДЕО
"Оскар 2017": номинанты
В этом году лидером по числу номинаций на премию "Оскар" является картина "Ла-Ла Ленд", претендующая на 14 статуэток. Остальные номинанты и категории премии приводим ниже:
Лучший фильм:
• Прибытие (продюсеры: Шон Леви, Дэн Ливайн, Аарон Райдер и Дэвид Линд)
• Ограды (продюсеры: Скотт Рудин, Дензел Вашингтон и Тодд Блэк)
• По соображениям совести (продюсеры: Билл Микэник и Дэвид Пермут)
• Любой ценой (продюсеры: Карла Хэкен и Джули Йорн)
• Скрытые фигуры (продюсеры: Донна Джильотти, Питер Чернин, Дженно Топпинг, Фаррелл Уильямс и Тед Мелфи)
• Ла-Ла Ленд (продюсеры: Фред Бергер, Джордан Хоровиц и Марк Платт)
• Лев (продюсеры: Эмиль Шерман, Эйн Каннинг и Энджи Филдер)
• Манчестер у моря (продюсеры: Мэтт Деймон, Кимберли Стюард, Крис Мур, Лорен Бек и Кевин Дж. Уолш)
• Лунный свет (продюсеры: Адель Романски, Деде Гарднер и Джереми Клейнер)
Лучшая режиссерская работа:
• Дени Вильнёв — "Прибытие"
• Мел Гибсон — "По соображениям совести"
• Дэмьен Шазелл — "Ла-Ла Ленд"
• Кеннет Лонерган — "Манчестер у моря"
• Барри Дженкинс — "Лунный свет"
Лучший актер:
• Кейси Аффлек — "Манчестер у моря" (за роль Ли Чандлера)
• Эндрю Гарфилд — "По соображениям совести" (за роль Десмонда Досса)
• Райан Гослинг — "Ла-Ла Ленд" (за роль Себастьяна Уайлдера)
• Вигго Мортенсен — "Капитан Фантастик" (за роль Бена Кэша)
• Дензел Вашингтон — "Ограды" (за роль Троя Максона)
Лучшая актриса
• Изабель Юппер — "Она" (за роль Мишель Леблан)
• Рут Негга — "Лавинг" (за роль Милдред Лавинг)
• Натали Портман — "Джеки" (за роль Джеки Кеннеди)
• Эмма Стоун — "Ла-Ла Ленд" (за роль Мии Долан)
• Мерил Стрип — "Флоренс Фостер Дженкинс" (за роль Флоренс Фостер Дженкинс)
Лучший актер второго плана:
• Махершала Али — "Лунный свет" (за роль Хуана)
• Джефф Бриджес — "Любой ценой" (за роль Маркуса Гамильтона)
• Лукас Хеджес — "Манчестер у моря" (за роль Патрика Чандлера)
• Дев Патель — "Лев" (за роль Сару Брайерли)
• Майкл Шеннон — "Под покровом ночи" (за роль Бобби Андеса)
Лушчая актриса второго плана:
• Виола Дэвис — "Ограды" (за роль Роуз Максон)
• Наоми Харрис — "Лунный свет" (за роль Паулы)
• Николь Кидман — "Лев" (за роль Сью Брайерли)
• Октавия Спенсер — "Скрытые фигуры" (за роль Дороти Воан)
• Мишель Уильямс — "Манчестер у моря" (за роль Рэнди Чандлер)
Лучший оригинальный сценарий:
• Тейлор Шеридан — "Любой ценой"
• Дэмьен Шазелл — "Ла-Ла Ленд"
• Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу — "Лобстер"
• Кеннет Лонерган — "Манчестер у моря"
• Майк Миллс — "Женщины ХХ века"
Лучший адаптированный сценарий:
• Эрик Хайссерер — "Прибытие"
• Огаст Уилсон (посмертно) — "Ограды"
• Эллисон Шредер и Тед Мелфи — "Скрытые фигуры"
• Люк Дэвис — "Лев"
• Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни — "Лунный свет"
Лучший анимационный полнометражный фильм:
• Кубо. Легенда о самурае / Kubo and the Two Strings (Трэвис Найт и Эрианн Сутнер)